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Вестник Мордовии

Танки М1А1 Abrams на Украине, возможно, также будут минировать перед боями

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Командированные в США боевики украинских вооруженных формирований, начавшие изучать позднюю версию танков Abrams, теперь займутся освоением машин более простой и, соответственно, бюджетной версии, появившейся почти 40 лет назад.

Как сообщает "РГ: русское оружие", недавно в Сети появилось видео, сделанное представителем ВСУ на одном из полигонов за океаном. Тогда в объектив попали М1А2. Сейчас же говорят об М1А1, на которых нет панорамных тепловизионных прицелов командиров и другого современного оборудования.

Некоторое время назад, когда официальные американские лица стали заявлять, что киевские марионетки получат М1А2, многие военные эксперты были удивлены такой щедростью Белого дома и Пентагона. Известно, что ранее Вашингтон не поставлял эту секретную и дорогую технику кому попало, делая исключение лишь для некоторых ближайших союзников, причем не бесплатно, и, если те могли обеспечить секретность.

Сейчас же речь идет о "горячей точке", где существует большая вероятность, что многотонные "подарки" будут захвачены Российской армией. Когда такое произойдет, это обязательно ударит по престижу заокеанского военно-промышленного комплекса.

Одно дело - прячущиеся по тылам на значительном отдалении от линии боевого соприкосновения реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или варианты M270 MLRS, другое - действующие на переднем крае танки, боевые машины пехоты. Опыт прошлых операций свидетельствует о том, что многие иностранные образцы становились трофеями воинов-освободителей почти сразу после того, как их перебрасывали на передовую.

Поэтому, не исключено, что американцы поступят как британцы, заставляющие украинские экипажи Challenger 2 заранее загружать внутрь боевого отделения заряды взрывчатки, чтобы уничтожать танки при возможном отступлении.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
HIMARS
M1 Abrams
Проекты
636.3
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