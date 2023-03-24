В США сравнили танки Т-90М и американский "Абрамс"

Автор статьи в журнале Newsweek сравнила характеристики двух танков — Т-90М "Прорыв" и M1 Abrams, который США пообещали поставить Украине. Главные преимущества российского танка, по мнению эксперта, состоят в том, что Т-90М легче и требует меньше обслуживания.

Элли Кук

Как сообщили Newsweek, российский танк Т-90М не дотягивает до своего "главного конкурента" — американского M1 Abrams, обещанного Украине.

Танк Т-90М, также известный как "Прорыв-3", является глубокой модернизацией Т-72. Российские СМИ провозгласили его "самой совершенной машиной в семействе Т-90". По информации ТАСС, он имеет более мощный двигатель, принципиально новую башню и повышенную живучесть, а новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток.

Танк оснащен 125-миллиметровой пушкой 2A46M-4, способной уничтожать машины противника на дальности до пяти километров управляемыми ракетами и стандартными боеприпасами. Кроме того, на нем установлена спаренная 7,62 мм пулеметная установка.

ТАСС добавляет, что Т-90М может обмениваться данными в режиме реального времени с другими боевыми машинами, а его броня снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения — аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

12 января 2023 года российские государственные СМИ сообщили, что концерн "Уралвагонзавод" передал в войска очередную партию модернизированных основных боевых танков Т-90М "Прорыв". В конце февраля Министерство обороны заявило, что они уже были использованы против украинских боевиков "на передовой". Первый такой танк поступил на вооружение в 2020 году. Т-90М недавно принимали участие в боях под Лиманом на востоке Донецкой области. Об этом сообщили государственные СМИ 16 марта.

По словам Майкла Пека, эксперта в области военных технологий и обороны, Т-90М "Прорыв" "выглядит впечатляюще, но российские танки всегда выглядят хорошо до момента, пока их не применяют в бою".

"Однако пока опыт боевых действий не докажет обратное, я бы сказал, что M1A2 Abrams значительно превосходит Т-90М", — заявил он в интервью Newsweek.

По мнению экспертов, оба танка хороши, и трудно проводить прямые сравнения между ними. Существует много других факторы, от которых зависит успех танка, включая машины обеспечения и обученный персонал.

25 января президент Байден объявил, что США поставят Украине 31 танк M1 Abrams, что, по его словам, достаточно для оснащения украинского танкового батальона. Он добавил, что киевские войска должны "противостоять развивающейся тактике и стратегии России на поле боя в самом ближайшем будущем".

По данным российской государственной оборонной корпорации "Ростех", во время разработки Т-90М "Прорыв" "M1 Abrams — один из самых тяжелых современных танков с многослойной броней — рассматривался в качестве главного конкурента".

Преимущество Т-90 состоит в том, что его вес намного меньше — это позволяет ему легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты, — утверждает Пек. — В зависимости от модификации вес "Абрамса" может составлять от 67,6 до 73,6 тонн, в то время как Т-90М — около 48 тонн".

Он добавляет, что российский танк оснащен стандартным дизельным двигателем, который требует меньше обслуживания. С другой стороны, M1 Abrams использует газотурбинные двигатели и может работать даже на керосине. Эксперты ранее говорили Newsweek, что "Абрамс" — это "боров, который жадно поглощает топливо".

Пек объяснил, что даже если не будут поставлены новейшие образцы "Абрамсов", их приборы "безусловно, будут превосходить приборы на Т-90", что даст американским танкам "преимущество в дальности и точности стрельбы".

Танки M1 Abrams в различных модификациях могут оснащаться 120-мм пушкой, а также 12,7 мм 7,62 мм. пулеметами.

"Хотя Т-90 может стрелять противотанковыми ракетами, залп из 120-мм пушки танка M1A2 бронебойными оперенными подкалиберными снарядами (APFSDS) будет более смертоносным, — утверждает Пек. — Но остаются вопросы о том, с каким оснащением "Абрамсы" будут поставлены на Украину и как они покажут себя против этих ракет".

"В конечном итоге, при правильном использовании M1A2 должен более чем соответствовать Т-90М", — сказал Пек.