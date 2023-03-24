США не признают свою ошибку в Ираке и заблуждаются насчет Украины

Federalist: американские ревизионисты войны в Ираке глубоко заблуждаются насчет Украины

"Ястребы" американского истеблишмента наотрез отказываются делать правильные выводы по итогам войны в Ираке, пишет The Federalist. Они выступают за бессрочный конфликт на Украине и проводят неверные исторические параллели, считает автор статьи.

Джонатан Тобин

На разумную осторожность в бессрочном конфликте на Украине нападают ровно те, кто не признаёт свою ошибку в Ираке, — и едва ли это случайность.

Для той части вашингтонского истеблишмента, кого тревожит восхождение губернатора Флориды Рона Десантиса, прошлая неделя стала поистине подарком. Вашингтонская "монопартия" — как корпоративно-либеральные СМИ, так и республиканцы эпохи Буша — потирали руки. Еще бы, губернатор совершил, по их мнению, свою первую серьезную ошибку, скептически отозвавшись насчет нынешнего идефикса элиты — бессрочного конфликта на Украине.

Когда сенатора Линдси Грэма попросили прокомментировать заявление Десантиса, что борьба за территориальные претензии Украины не входит в число жизненно важных и национальных интересов США, он отверг эту точку зрения наотрез: "Чемберленовский подход к агрессии ни разу не кончился хорошо". А 21 марта тот же "чемберленовский" мотив повторил сенатор от Техаса Джон Корнин — уже против генерального директора The Federalist Шона Дэвиса.

Судилище из полевевших "ястребов", говорящих голов и ярых недругов Трампа сочло заявление Десантиса о "территориальном споре" грубой ошибкой, которая всерьез подорвет его шансы в 2024 году, если вообще не вычеркнет его с внутрипартийных выборов. Но они ошибаются — причем как насчет американской политики, так и насчет бессрочного и безвыигрышного военного конфликта на Украине.

Выводы из этой неразберихи кажутся тем обманчивее еще и на фоне двадцатой годовщины американского вторжения в Ирак. Большинство американцев справедливо запомнило войну как катастрофическую ошибку, однако некоторые злопыхатели Десантиса пытаются переписать историю, ведь они же ее и продвигали.

Наряду с покойным сенатором Джоном Маккейном и бывшим сенатором Джо Либерманом Грэм входил в "троицу" самых ярых ревнителей войны в Ираке. Либерман даже на этой неделе заявил в интервью The New York Post, что наша коллективная память о войне в Ираке "ошибается". Вопреки всем доказательствам обратного, Либерман по-прежнему считает затянувшуюся войну блестящим успехом, а не дорогостоящей и гибельной трясиной, которая не только не создала на Ближнем Востоке обещанной демократии джефферсоновского толка, но и многократно усилила исламистов-тиранов в соседнем Иране.

Сравнение c Чемберленом

Вообще, аналогий с Адольфом Гитлером, Уинстоном Черчиллем и Чемберленом лучше избегать. Не каждый злодей — Гитлер, не каждый герой — Черчилль, и не каждый, кто опасается ввязываться в ту или иную войну, — Чемберлен. Однако ревизионисты войны в Ираке не могут устоять перед искушением и не сравнить Украину с выбором, с которым столкнулись Великобритания и Запад в 1938 году, когда нацистская Германия предъявила Чехословакии ультиматум.

В интервью Такеру Карлсону с телеканала Fox News Десантис сказал: "У США немало жизненно важных интересов — обеспечить безопасность наших границ, повысить боеготовность наших вооруженных сил, достичь энергетической безопасности и независимости, а также сдержать экономическую, культурную и военную власть Коммунистической партии Китая — но втягиваться в территориальный спор Украины и России еще глубже — точно не один из них".

Вот эту фразу о "территориальном споре" и сравнили с трусливой отповедью Чемберлена. Когда немцы грозились завоевать Чехословакию, тот сказал: "Как ужасно, фантастично, невероятно, что мы должны копать траншеи и примерять противогазы из-за ссоры в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем".

Республиканцы вроде все того же Грэма и лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла из Кентукки воспринимают перспективу прямого противостояния с Путиным так, словно это очередной опосредованный конфликт времен холодной войны или заморская операция эпохи войны с терроризмом. Малевать российского лидера вторым Гитлером и утверждать, что Москва намерена, вслед за гитлеровцами, завоевать всю Европу, абсурдно.

С начала боевых действий прошел год. Независимость Украины сомнений больше не вызывает, а продолжение боевых действий связано с желанием Киева вернуть себе всю землю в границах 2014 года до последней пяди. Так что Десантис не ошибся, назвав это "территориальным спором".

Параллели с Ираком

После 11 сентября решению президента Джорджа Буша начать войну за границей рукоплескали обе партии. О подозрениях разведки США и других западных стран, что иракский диктатор Саддам Хусейн обзавелся оружием массового уничтожения, Буш не лгал намеренно, но, тем не менее, это была ошибка.

Как заметил Илай Лейк в статье, посвященной годовщине иракской войны, свержение Саддама и его кровавого режима пошло во благо всему человечеству. Однако при всей искренности ее архитекторов верно и то, что непреднамеренный ее итог — колоссальные расходы для американцев, последствия для иракского общества и укрепление опасного режима в Иране — перечеркивают любое удовлетворение от созерцания болтающегося на веревке Саддама.

Попытки тех же Лейка и Либермана сделать вид, что война принесла больше пользы, чем вреда, попросту неубедительны.

Наш национальный интерес

С 1945 года американцы разрываются между импульсом счесть любую потенциальную угрозу очередным испытанием воли и мужества формата Мюнхена и желанием избежать любых проблем за границей. Как нашим лидерам решать, действительно ли война столь же необходима, как когда Чемберлен ничего не противопоставил Гитлеру в 1938 году, или это следствие высокомерия и неверных оценок, как 60 лет назад во Вьетнаме? А 20 лет назад в Ираке?

Для начала было бы неплохо задать тот же вопрос, что и Десантис. Неужели готовность поддерживать Украину, как пообещал президент Джо Байден, "сколько потребуется", и впрямь отвечает национальным интересам США?

Делать вид (словно проукраинские "ястребы" в обеих партиях), что путинские силы смогут завоевать всю НАТО, попросту смешно — особенно после их удручающих действий за последний год. При этом Вашингтон вполне может вляпаться в прямую конфронтацию с Москвой. Это чревато ядерным Армагеддоном и третьей мировой, а ее следует избегать любой ценой.

Мудрый лидер понимает, что лепить из президента Владимира Зеленского второго Черчилля — значит грешить против истины. Надо искать мирного разрешения конфликта, который теперь превратился в "территориальный спор", где быстрая победа уже не светит ни одной из сторон. Это позволит Америке перебросить ресурсы на сдерживание угрозы куда более смертельной — от коммунистического Китая.

Для тех, кому в каждом вызове мстится очередной Мюнхен, разумная осторожность всегда покажется чемберленовским умиротворением. Но не каждая война — борьба за выживание против Гитлера, нацелившегося уничтожить западную цивилизацию. Иногда борьба еще больше усугубляет дело. Этот урок американцы должны были усвоить еще в Ираке. Те ревизионисты иракской войны, которые считают трезвый анализ Десантиса несостоятельным, делают ложные выводы и отказываются учить историю.

Джонатан Тобин — старший автор The Federalist, главный редактор The Jewish News Syndicate и обозреватель Newsweek