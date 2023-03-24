Dir.bg: антиамериканскую коалицию создает сам Вашингтон

США проводят внешнюю политику, которая прямо способствует формированию антиамериканской коалиции Китай-Россия-Иран, пишет Dir.bg. Они могут ее продолжать, но могут и отдать приоритет сдерживанию Пекина и смягчить подход к другим странам, считает автор статьи. А могут попытаться восстановить китайско-американские отношения.

Владимир Арангелов

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, что дало президенту России Владимиру Путину мощный политический импульс на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. Как сообщает Associated Press, Китай и Россия описали визит Си как часть усилий по дальнейшему углублению их "безграничной дружбы".

ТАСС приводит слова председателя КНР, выразившего уверенность, что его визит придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия двух стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие отношений между Китаем и Россией не только приносит ощутимую пользу народам обеих стран, но и вносит весомый вклад в прогресс мира в целом.

Такая демонстрация союзнических отношений подпитывает опасения Запада, что Китай может выйти за рамки дипломатии или экономики в своей поддержке России и создать мощный блок, выступающий против НАТО и США, пишет The New York Times. За демонстрацией дружбы лидеров стоит чистая геополитика.

И Китай, и Россия выступают против глобального порядка, в котором доминируют США и их союзники, и это, похоже, перевешивает любые возражения Си против действий Путина на Украине.

Китай не одобряет российско-украинский конфликт и выдвинул предложение из 12 пунктов по его прекращению. Однако Пекин далек от осуждения российской агрессии, и этот визит, вероятно, будет истолкован в некоторых странах как молчаливое одобрение политики Путина. Страны все больше объединяет общая враждебность к США и их союзникам, хотя экономики США и Китая, намного опережающие российскую, по-прежнему тесно переплетены. Некоторые аналитики сравнивают взгляды Пекина на Тайвань с взглядами России на Украину.

В прошлом году Москва направила много гневной риторики в адрес Запада — иногда она заглушала неприятный факт о переориентации внешней политики Москвы с Запада на страны вроде Китая и Ирана: российские элиты не в восторге от своих новых партнеров. Это отражает давнее высокомерие России по отношению к своему восточному соседу, берущее начало еще со времен Сталина и Мао. К Ирану Россия испытывает еще большее презрение.

Эти чувства взаимны. Некоторые китайские дипломаты выразили значительное раздражение действиями России на Украине. По их мнению, они нарушили благоприятную для Китая стратегическую ситуацию. Точно так же российские аналитики жалуются, что их двусторонним отношениям с Ираном мешают исторические претензии Тегерана.

Однако, несмотря на эти взаимные чувства раздражения, минувший год преподал всем этим странам важный урок: сколько бы у них ни было проблем друг с другом, у них гораздо большие проблемы с США.

Вводя масштабные санкции против России, США резко изменили свое отношение к Китаю. Это выражается в политике, варьирующейся от введения строгого экспортного контроля до общественной поддержки Тайваня и угрозы запрета TikTok. В то же время администрация Байдена продолжала проводить политику статус-кво в отношении Ирана. Попытки возродить ядерную сделку с Ираном не увенчались успехом.

Таким образом, все три страны оказались в той или иной степени подвержены санкциям со стороны США и, что неудивительно, начинают более тесно сотрудничать друг с другом. Иран находится на завершающей стадии процесса получения полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества, форуме безопасности, возглавляемом Китаем и Россией. Китай помог заключить соглашение между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических отношений. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "все больше обеспокоен" тем, что Китай может поставлять России оружие. Отношения России и Ирана стали стремительно развиваться в ходе боевых действий на Украине — официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал их "полномасштабным партнерством в оборонном секторе".

Этот зарождающийся союз соответствует американской тенденции смешивать всех противников США под общим знаменателем. В разгар холодной войны многие американские политики считали коммунистический блок монолитным. И сейчас часть внешнеполитического сообщества часто высказывает мнение, что США противостоят какой-то "оси". В своем обращении к Конгрессу США в январе 2002 года Джордж Буш нацелился на Иран, Ирак и Северную Корею, предупредив, что "эти страны и их союзники-террористы составляют ось зла, они вооружаются, чтобы угрожать миру во всем мире". Десять лет спустя, во время президентских выборов в США в 2012 году, Митт Ромни предупредил о появлении "оси авторитаризма". В то время предупреждение Ромни было проигнорировано, но в последний год наблюдатели всего американского политического спектра горячо поддерживают эту идею. Смутное беспокойство американских наблюдателей по поводу того, что большая часть Глобального Юга не согласна с санкциями против России, подпитывает опасения, что существенная часть мира может объединиться против США.

США могут тем или иным образом отреагировать на формирующуюся коалицию между Россией, Китаем и Ираном. Один из подходов заключается в продолжении политики, направленной против этой группы стран, в обозримом будущем. Однако, хотя объединение противников Америки под общим знаменателем может показаться привлекательным, это также создает сложности. Во-первых, это значительно затрудняет создание коалиций сдерживания. Индия, например, может согласиться на сдерживание Китая, но ее исторические связи затруднят противодействие России. У США не будет другого выбора, кроме как полагаться на специальные коалиции, которые не будут полностью синхронизированы.

Более серьезная проблема заключается в том, что это мировоззрение не может объяснить бесчисленное множество методов, которые способствовали успеху внешней политики США, когда она разделяла, а не объединяла противоборствующие коалиции.

Ключевым элементом доктрины сдерживания Джорджа Кеннана было использование недостатков коммунистического блока. Это привело к потеплению отношений с Югославией Тито в 1950-х и с Китаем Мао в 1970-х. Ни одна из этих стран не была либеральной демократией, но США нашли с ними общий повод сосредоточиться на большей угрозе — Советском Союзе. Именно эта точка зрения лежит в основе противодействия Республиканской партии поддержке Украины. Для некоторых сторонников Трампа большую угрозу представляет Китай, а потому любая конфронтация с Россией либо бесплодна, либо напрямую ведет к сближению двух крупнейших сухопутных держав Азии.

Таким образом, для американских политиков в будущем вопрос будет заключаться в том, какой из множества неприятных вариантов выбрать. Они могут продолжать проводить внешнюю политику, способствующую формированию антиамериканской коалиции. Могут отдать приоритет сдерживанию Китая и смягчить свой подход к странам, представляющим непосредственную угрозу для США, их союзников и партнеров.

Или же могут решить, что Китай — это дьявол, которого они знают лучше всего, и попытаться восстановить китайско-американские отношения.