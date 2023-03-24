Global Times: "гнилой менталитет" Запада мешает миротворческим усилиям Китая на Украине

Запад намерен затянуть конфликт на Украине, поэтому критикует инициативы Китая, пишет Global Times. Но "настоящий джентльмен всегда сдержан и спокоен", так что Пекин продолжит искать решение украинского кризиса путем дипломатии, которая уже доказала эффективность на примере Ирана и Саудовской Аравии.

Во второй половине дня 21 марта председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали Совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Что касается украинского вопроса, оба лидера считают, что необходимо соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и уважать международное право. Россия подтвердила приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров и приветствовала готовность Китая играть активную роль в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Стороны подчеркнули, что открытый диалог — это лучший способ найти подходящие решения.

Совместное заявление, а также продолжительные переговоры между двумя лидерами и пресс-конференция 20 и 21 марта подали важный сигнал к продвижению мирной, рациональной и столь необходимой деэскалации ситуации. Еще большую ценность этот сигнал имеет сейчас, когда конфликт на Украине зашел в тупик. В нынешних условиях любые усилия по содействию мирным переговорам и улучшению переговорной атмосферы в международном сообществе имеют огромное значение и могут расцениваться как великая добродетель. Это еще один важный подтекст миротворческого визита председателя Си в Москву.

В ходе встречи с Владимиром Путиным Си Цзиньпин подчеркнул, что «чем больше трудностей, тем больше потребность в сохранении пространства для мира. Чем острее вопрос, тем важнее не жалеть усилий для возобновления диалога. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса». Президент России положительно отреагировал на эти слова, заявив, что Кремль внимательно изучил «Позицию Китая по политическому урегулированию украинского вопроса» и открыт для мирных переговоров. Ранее Киев также позитивно отозвался на инициативу Пекина. Очевидно, что усилия Китая принесли результаты, усилив надежду международного сообщества на мир. Это очень ценно.

Конфликт на Украине длится уже больше года. Для обеих сторон его затягивание означает понести еще большие потери. В конечном итоге им все равно придется решать разногласия путем диалога и переговоров. Большинство стран поддерживают снижение напряженности и выступают за то, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров. Но почему тогда конфликт продолжается? С одной стороны, это связано с высокой сложностью решения самого украинского вопроса, а с другой — с дестабилизирующей ролью Соединенных Штатов и НАТО, которую те сыграли в развязывании и эскалации конфликта.

Подстрекательские заявления и провокационные действия Североатлантического альянса во главе с США, подливающие масло в огонь украинского кризиса, должны быть сбалансированы миротворческими усилиями. Менталитет холодной войны и концепция безопасности, исходящая из лагерной конфронтации, должны быть отброшены ради общего будущего человечества. Упрощенное и неверное понимание украинского вопроса, широко пропагандируемое западными странами, необходимо исправить глубокой проработкой сложных и специфических исторических и современных реалий этой проблемы. Хотя Китай не является участником украинского конфликта, он не собирается оставаться в стороне и неоднократно играл в нем конструктивную роль. Развитие ситуации все больше доказывает, что позиция и действия Китая находятся на правильной стороне истории.

Что касается украинской проблемы, то Китай не преследует корыстных целей, а отдает приоритет интересам международного сообщества и имеет чистые и открытые мотивы. В настоящее время все страны возлагают большие надежды на Пекин, что именно он сможет продвинуть диалог между Москвой и Киевом во имя мира. Это отражает разочарование людей в США и Западе, а также их искреннее признание действий КНР. Успешное посредничество Пекина в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией повысило международное доверие к дипломатии Китая и продемонстрировало огромную ценность ее инициативы глобальной безопасности. Хотя украинский вопрос отличается от проблемы Саудовской Аравии и Ирана, его решение также неотделимо от концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, а также от приверженности равноправному, рациональному и практическому диалогу и переговорам.

Осознавая все это, с момента начала конфликта на Украине Китай проявлял терпение и доброжелательность, неустанно работая над продвижением мирных переговоров. Стратегическое взаимное доверие на высшем уровне между Пекином и Москвой является важной основой для позитивного взаимодействия и склоняет чашу весов в сторону мира. В то же время некоторые западные страны, с одной стороны, холодно критикуют и очерняют мирные усилия Китая, а с другой, намеренно создают впечатление, что если дипломатические усилия КНР не смогут немедленно остановить боевые действия, то это станет личным провалом Пекина. Подобное внутреннее противоречие отражает их гнилой менталитет, а их эгоистичные действия мешают миротворческим усилиям.

Настоящий джентльмен всегда сдержан и спокоен. Китай искренне надеется на скорейшее разрешение украинского кризиса и готов стать посредником между конфликтующими сторонами. Огромный вклад Китая в поддержание безопасности и стабильности во всем мире будет и впредь подтверждаться дипломатической практикой. Миротворческий визит председателя Си в Москву уже получил широкую поддержку и признание в мире, что является тому самым убедительным доказательством.