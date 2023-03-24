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ТАСС

БЛА "Корсар" применяют в СВО

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Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Корсар» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в КВЦ «Патриот»
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Корсар» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в КВЦ «Патриот».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно информации Минобороны РФ, беспилотник обладает размахом крыльев в 6,3 м, имеет длину 4,2 м и высоту 1,2 м

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции применяют на территории Украины беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Корсар". Об этом свидетельствуют кадры, продемонстрированные в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

На слайде про "применение Воздушно-космических сил в специальной военной операции на территории Украины" среди прочих образцов техники был представлен беспилотник "Корсар".

Ранее об использовании этого БЛА в ходе спецоперации официально не сообщалось.

Согласно информации ведомства, беспилотник обладает размахом крыльев в 6,3 м, имеет длину 4,2 м и высоту 1,2 м. Взлетная масса составляет 200 кг.

Впервые аппарат "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"), был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Он предназначен для разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов, аэрофотосъемки. Аппарат, оснащенный поршневым двигателем с толкающим винтом, может развивать скорость до 150 км/ч. 

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Минoбороны РФ
Росэлектроника
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