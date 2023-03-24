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ТАСС

Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ

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Эмблема Военно-промышленной комиссии .

Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу в условиях военного положения, будут приостанавливать

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ создало рабочую группу коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ по вопросам хозяйственных обществ, выполняющих гособоронзаказ (ГОЗ), во время военного положения. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать рабочую группу при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, в период действия военного положения", - говорится в документе.

Еще одним распоряжением утвержден состав рабочей группы. Ее председателем назначен глава Минпромторга вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Группа была создана в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта текущего года, которым правительству было поручено создать при коллегии ВПК указанную группу.

Согласно документу, группа будет осуществлять оценку деятельности компаний - участниц гособоронзаказа. Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по ГОЗ в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Правила приостановления прав акционеров также утверждены в среду еще одним правительственным документом. Из него следует, что нарушением обязательств по ГОЗ, за которым последует приостановление прав действующего руководства, будет считаться неоднократное (два и более в течение года) или длительное (более 30 дней) неисполнение хозяйственным обществом сроков исполнения ГОЗ, нарушение качества поставляемых товаров, непринятие мер по обеспечению поставок продукции, установление контроля над хозяйственными обществами со стороны иностранных лиц, связанных с государствами, совершающими в отношении России недружественные действия, а также отказ или уклонение от заключения госконтракта, необходимого для реализации ГОЗ в соответствии с законодательством.

21 марта кабинет министров также поручил создать при ВПК рабочую группу по решению споров о ценах на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ. 

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Россия
Компании
ВПК РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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