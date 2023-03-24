Reuters: Всемирный банк, ЕС и Киев оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд

По данным агентства, эта сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Как оно констатировало, указанная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины, согласно оценкам за 2022 год. Подготовленный ЕК, ВБ и Киевом отчет охватывает один год с 24 февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года в аналогичном исследовании стоимость восстановления Украины была оценена в $349 млрд.

По данным сторон, Украина в текущем году нуждается в инвестициях на реконструкцию на сумму $14 млрд. В отчете говорится, что размеры ущерба для энергетической системы Украины возросли в пять раз по сравнению с оценками за июнь 2022 года.