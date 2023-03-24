В Роскосмосе сообщили, что "Электро-Л" № 5 будет запущен в 2025 году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Первый гидрометеорологический спутник "Электро-М", который придет на смену аппаратам "Электро-Л", будет запущен после 2030 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса по итогам ежегодного всероссийского совещания по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

"На смену "Электро-Л" придет аппарат "Электро-М" с улучшенным разрешением и увеличенным числом спектральных каналов. Запуск первого спутника "Электро-М" ожидается после 2030 года", - говорится в сообщении. Там уточняется, что по составу целевой аппаратуры он будет унифицирован с аппаратом "Арктика-МП".

Как уточнили в госкорпорации, "Электро-Л" № 5 будет запущен в 2025 году.

"Электро-Л" - серия российских геостационарных гидрометеорологических спутников. Разработчик и изготовитель - Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина. Работы по проекту ведутся по Федеральной космической программе России.

Аппараты используются для оперативного получения изображений облачности и поверхности Земли, проведения гелиогеофизических измерений. На основе спутников этой серии создана геостационарная гидрометеорологическая космическая система "Электро". Она предназначена для обеспечения оперативной информацией Росгидромета, Минприроды, МЧС и Минобороны России, организаций Российской академии наук и других.