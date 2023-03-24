Военный эксперт: США могут провоцировать эпидемии по всему миру

Результаты расследования деятельности биолабораторий США на Украине прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

На Украине под видом биолабораторий создавались военные объекты США и НАТО, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.

"Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран необходимы для этого серьезные, контролируемые основания, если речь идет о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений", – сказала депутат.

Яровая добавила, что Минобороны США может производить на местности "испытание интересующих биоагентов, исследуя их патогенность, возможные пути доставки к мишени и другие свойства в области потенциального применения".

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что подобные лаборатории США создавали не только на Украине.

"Мир теперь знает, с какой целью Соединенные Штаты создали по всему миру около 400 лабораторий двойного назначения, в том числе порядка 30 – на Украине. И теперь есть четкое понимание, чем они занимаются, все документально зафиксировано", – сказал военный политолог.

Соединенные Штаты в результате этих исследований имеют возможность провоцирования эпидемий опасных болезней по всей планете, это подтвердило расследование российской парламентской комиссии, пояснил Кошкин.

"У США есть возможность вызвать любую эпидемию в любой точке планеты. На сегодняшний день все, что связано с запрещенными микробиологическими исследованиями, находится в руках Соединенных Штатов", – отметил он.

США могли подключить к этим работам своих союзников, поэтому расследование на эту тему должно быть продолжено, уверен военный политолог.

"Ведь не только Пентагон этим занимается, этим и их союзники занимаются, просто это не доказано, есть только журналистские расследования, а нам нужны доказательства", – добавил Андрей Кошкин.