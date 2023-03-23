Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО.

Новостной портал «Politico» сообщает, что «Североатлантический альянс разрабатывает планы накопления техники и формирования группировки из сотен тысяч войск на восточном фланге альянса». Издание указывает, что такие действия – это «шаг, призванный остановить Россию от распространения конфликта за пределы Украины».

По данным «Politico», речь идет о группировке натовских войск численностью до 300 тыс. военнослужащих. Например, первый эшелон войск может составлять до 100 тыс. человек, готовых к выдвижению в течение 10 суток. Это могут быть войска из Польши, Норвегии и стран Балтии, также могут быть привлечены многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге. Второй эшелон войск, способных достичь боевой готовности в срок от 10 до 30 суток, будет состоять из военнослужащих таких стран как, например, Германия.

Иными словами, эту наступательную группировку войск НАТО намерено в кратчайшие сроки развернуть у границ Беларуси и России, причем альянс может сосредоточить войска уже весной, под предлогом проведения учений.

В ближайшее время, как раз, запланирована серия военных маневров вдоль восточного фланга НАТО, которая будет носить название «Exercise Trifecta» (Тройственная победа). География маневров, как и их численность, будет обширна – военнослужащие будут тренироваться одновременно и на полигонах, и за их пределами в беспрецедентном масштабе: в Польше, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии, а также в странах Черноморского региона.

Уже заявлено об участии около 13 тыс. военнослужащих, в том числе 10 тыс. из Польши и 3 тыс. из США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Турции в масштабных учениях «Anakonda 2023».

Напомним, что учения Anakonda проводятся в Польше раз в два года, начинаяс 2006 года. Они уже давно превратились из национального мероприятия в маневры с активным участием государств-членов НАТО и партнеров. Кроме того, их география вышла за пределы Польши.

Так, «Anakonda 2023» продлятся с 17 апреля и до 16 мая на ключевых полигонах Польши: в Дравско-Поморске, Бемово-Писке (Ожиш), Устке и Новой Дембе. Будут задействованы танки M1 Abrams, боевые машины пехоты M2 Bradley, САУ K9 Thunder, САУ Krab и РСЗО Langusta, также планируется использовать противокорабельные крылатые ракеты Naval Strike Missile (NMS).

К маневрам «Anakonda 2023» будут привлечены как сухопутные войска, так и выделенные силы ВВС и ВМС Польши.

Не стоит забывать, что эпизоды маневров пройдут также в Литве, Латвии и Эстонии. Основная цель будет заключаться в интеграции возможностей вооруженных сил и невоенной системы в комплексную, многоуровневую международную оперативную среду, чтобы повысить готовность к ведению военных действий в рамках союзнической операции в регионе Балтийского моря.

Кроме того, в рамках учений «Anakonda 2023» ротная группа польской 6-й воздушно-десантной бригады отработает задачи по предназначению на территории Швеции. Одновременно, шведы организуют с 26 апреля по 11мая на юге страны учения «Aurora-23» при участии еще 26 тыс. военнослужащих.

Стоит отметить, что параллельно с перечисленными маневрами Пентагон проведет операцию «Defender-23» по переброске американских сил и средствв Европу. Численность войск не указывается. Однако, вспоминая планы Defender 20, которые сорвала пандемия, следует отметить, что тогда широко объявлялось о высадке 40 тыс. американцев на Европейском континенте. О широком масштабе запланированных в этом году маневров может свидетельствовать тот факт, что переброска вооружений и военной техники начата в марте и продлится до конца августа.

Таким образом, речь может идти о наращивании наступательной группировки НАТО и стран-партнеров альянса в регионе от Черного до Балтийского морей под прикрытием перечисленных учений.

Стоит отметить, что на фоне милитаризации восточно-европейского региона, в Польше расширяется «антиукраинское антивоенное движение», как противовес политическому курсу правящих элит, которые подталкивают европейцев к неминуемой войне с Россией и Беларусью. Представители этой неправительственной организации с лозунгом «Это не наша война» совершенно правильно отмечают, что единственным бенефициаром украинского конфликта являются США, которые преследуют свои геостратегические интересы на территории Европы за счет других стран, что Вашингтон ведёт типичную опосредованную войну, направленную против стран европейского континента, представляющих потенциальную угрозу для экономики США.

Представители польского «антивоенного движения» выступают против расширения военной активности НАТО в Европе, в том числе и многочисленных учений, и продвигают мирные инициативы не только в Польше, но и среди населения соседних стран. Действительно, сегодня сохранение мира и стабильности может зависеть, в том числе, и от такой активной антинатовской позиции населения региона.

Николай Астровский