Войти
ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы

468
0
0
Самолет "Байкал"
Самолет "Байкал".
Источник изображения: metalinfo.ru

Самолет "Байкал" будет сертифицирован как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, авиакомпании сами решат, как использовать воздушное судно, переедет ПРАЙМ сообщение пресс-службы Минпромторга РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), разработчик лёгкого многоцелевого самолета , в рамках контракта с Министерством промышленности и торговли РФ проводит сертификацию воздушного судна.

"Самолёт будет сертифицирован в базовом облике, предназначенном для выполнения пассажирских и грузовых перевозок. Таким образом, эксплуатанты будут вправе осуществлять коммерческие перевозки пассажиров, грузов и почты на данном типе воздушного судна", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выбор бизнес-модели эксплуатации ЛМС-901 – прерогатива авиакомпаний, которые будут эксплуатировать самолет "Байкал".

"В свою очередь, АО "УЗГА" уже сейчас прорабатывает модель многоцелевого применения воздушного судна, в том числе за счет создания специализированных версий самолета, предназначенных для выполнения авиационных работ, в интересах авиалесоохраны, санитарной авиации и авиационно-химических работ и других", — говорится в сообщении.

Первые самолеты "Байкал" будут использоваться для охраны лесов и как санитарная авиация, а не для перевозки пассажиров, как планировалось ранее, написала в среду газета "Известия". Они поступят в парк дальневосточной компании "Аврора" в 2025 году, рассказали два источника издания в отрасли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Похожие новости
18.01.2022
Ростех создал программную платформу для цифровых производств
18.02.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства
11.09.2013
На пути к легким вертолетам
11.07.2012
Корпорация "Иркут" и компания Jeppesen заключили соглашение о сотрудничестве по самолету МС-21
10.06.2010
Россия и НАТО могут расширить формат сотрудничества в военной и военно-технической сферах
10.06.2010
"Сухой" представит лайнер "Суперджет-100" на выставке в Париже
10.04.2009
НОВЫЙ ДИРЕКТОР ИЖЕВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО