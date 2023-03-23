Ростех разработал мини-устройство для дыхательной реанимации в полевых условиях

Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» Госкорпорации Ростех разработал портативный ингалятор, который позволяет проводить дыхательную реанимацию в полевых условиях и при транспортировке пациентов. Аппарат предназначен для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в авариях, чрезвычайных происшествиях, а также в ходе боевых действий.

Устройство представляет собой химический генератор кислорода в теплозащитном корпусе с маской для дыхания. Внутри корпуса находится компактный генератор (диаметр – 70 мм, длина – 200 мм) с твердым химическим источником чистого кислорода на основе хлората натрия. ГИПХ является разработчиком и единственным в России производителем авиационных генераторов кислорода на таком источнике.

«Разработанное специалистами ГИПХ переносное устройство дает возможность проводить дыхательную реанимацию там, где это трудно представить, например в зоне ЧС или боевых действий. Генератор в составе ингалятора весит немногим более 700 граммов, имеет небольшой корпус. При этом твердый химический источник обеспечивает 120 литров кислорода, которого хватит на 20 минут дыхания для одного пациента. В комплексе с прочими реанимационными мероприятиями такое устройство может сохранить человеку жизнь», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Изделие разработано на базе серийно выпускаемого ГИПХ авиационного генератора кислорода, который используется в аварийных системах гражданской и военной авиации. Способ получения кислорода в таких приборах основан на термокаталитическом разложении твердого рабочего вещества.

«Портативные генераторы кислорода незаменимы для специализированного медицинского транспорта, на местах происшествий, катастроф и боевых действий. Они позволяют восстанавливать и поддерживать дыхание пострадавших при оказании доврачебной медицинской помощи. Спасение жизни людей – чрезвычайно важная задача, особенно сегодня», – отметил начальник лаборатории АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» Константин Звиненко.