Войти
Ростех

Ростех создаст модули БПЛА для поиска и спасения людей

310
0
0
БПЛА
БПЛА в полете.
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова создадут поисковый модуль, способный находить пострадавших или потерявшихся людей по сигналам мобильного телефона даже вне зоны действия сотовой сети. Комплекс бортовой аппаратуры будет устанавливаться на БПЛА и использоваться для поддержки поисково-спасательных операций в сложных географических и метеорологических условиях.

Носителями съемного модуля по задумке разработчиков станут беспилотные летательные аппараты. Устройство сможет пеленговать сигнал сотового телефона и определять его местонахождение. Аппаратура будет функционировать в любых погодных условиях и в сложном рельефе (лесистой местности, горных районах).

«При проведении спасательных операций время – это ключевой фактор успеха. Сегодняшние инструменты поиска позволяют найти человека по сигналу сотовой связи только при наличии в округе базовых станций, при этом спасатели получают приблизительные координаты района, а не точное местоположение аппарата. Появление такой аппаратуры серьезно сократит срок поиска пропавших, обеспечит их своевременную эвакуацию и оказание помощи. Первые образцы планируется изготовить до конца 2024 года», – рассказали в «Росэлектронике».

Аппаратура будет разработана в рамках реализации федерального проекта по созданию полезной целевой нагрузки БПЛА для обнаружения мобильных средств связи в сложных природно-географических условиях. Балтийский университет проведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а организацией высокотехнологичного серийного производства займется научно-исследовательский институт «Вектор» холдинга «Росэлектроника».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.10.2022
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
19.10.2022
"Росэлектроника" демонстрирует разработки для транспортной, информационной и объектовой безопасности на "Интерполитех-2022"
01.06.2022
Ростех провел испытания телекамеры для работы в условиях плохой видимости
20.10.2021
"Росэлектроника" представляет новейшие разработки для национальной безопасности на выставке "Интерполитех-2021"
21.10.2020
В России научились вычислять беспилотники по звуку
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
10.11.2017
Как проходит диверсификация ОПК в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО