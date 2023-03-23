Войти
РБК

В Думе предложили отправить на фронт передвижной бункер и щит-невидимку

530
0
0
В Думе предложили отправить на фронт передвижной бункер и щит-невидимку
В Думе предложили отправить на фронт передвижной бункер и щит-невидимку.
Источник изображения: Александр Мельников / РИА Новости

Депутаты решили создать Центр поддержки боевых инноваций и предлагать средства борьбы с беспилотниками для апробации в боевых условиях

На заседании Координационного штаба помощи мобилизованным, прошедшем на площадке комитета по обороне нижней палаты, разработчики новых военных технологий представили депутатам различные бункеры, в том числе мобильный, дрон-ретранслятор и щит, способный скрывать военных от спутников. Они попросили у депутатов помощи в отправке этих разработок в зону проведения военной операции на Украине, передает корреспондент РБК.

Председатель научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Сергей Егоров сообщил, что "при необходимости в рамках возложенных функций" его подразделение готово оказывать содействие разработчикам.

Организатором мероприятия стал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов. Он предложил создать Центр поддержки оборонных инноваций, который будет содействовать насыщению войск средствами борьбы с дронами.

Приглашенные представители разработчиков технологических решений рассказали, в частности, о щитах, которые скрывают позиции бойцов от наблюдения через дроны и спутники. "То есть это щиты, которые путем преломления лучей полностью скрывают позицию. Если точка полностью накрыта нашим щитом, то сверху видны кусты, деревья, камни, но не видно человека или технику", - пояснил представитель производителя. Щиты предназначены в том числе для того, чтобы покрывать ими окопы и скрывать перемещения военных.

Еще одной предложенной разработкой стал дрон-ретранслятор, который "позволяет заглянуть за горизонт и обезопасить оператора дрона".

Также депутатам представили линейку бункеров, в которой есть стационарные бункеры длиной 6 м и 4,5 м, а также мобильный бункер длиной 2,5 м. Последний можно использовать как передвижное фортификационное сооружение, а также блок-пост и КПП. Кратковременно в таком бункере могут находиться до семи человек, долговременно - до пяти. Обогревается такой бункер печью. На следующей неделе первый образец мобильного бункера планируется отправить в зону проведения военной операции.

На заседании было решено, что Центр поддержки оборонных инноваций на следующей неделе представит первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку, который возглавляет парламентскую координационную группу по вопросам спецоперации на Украине, несколько разработок, которые уже прошли тестирование в условиях фронта. Параллельно будут отобраны перспективные технологические решения, которые будут направляться для проверки в реальных боевых условиях.

Мария Лисицына

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
08.07.2021
Украина и США на учениях Sea Breeze «повоевали» с местным населением
07.07.2021
Блеф или реальная угроза: почему россияне принялись размахивать «Кинжалом» (Апостроф, Украина)
25.06.2021
Британский эсминец проверил боеготовность Крыма
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
11.03.2016
О перспективах РЭР и РЭБ в американской армии
01.09.2011
По следам МАКСа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО