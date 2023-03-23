Войти
ТАСС

США рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России, осознавая последствия

417
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Johannes Simon/ Getty Images

Американский госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что Вашингтон многократно предупреждал Пекин о последствиях в случае начала поставок Москве летальных вооружений на фоне украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Администрация США уже многократно предупреждала руководство Китая об определенных последствиях в случае начала поставок Пекином Москве летальных вооружений на фоне украинского конфликта, поэтому рассчитывает, что КНР не будет этого делать. Об этом в среду заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Мы очень четко обозначили в [разговорах] с Пекином серьезную проблему, которую создаст для нас и, мы думаем, для других стран [оказание] любой материальной военной поддержки России [в конфликте] против Украины", - сказал он.

Блинкен напомнил, что об этом, в частности, в ходе видеоконференции еще в начале конфликта президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в последнее время США также "удвоили усилия, разъяснив им [КНР] серьезную проблему, которую это может создать". Он не привел подробностей того, с чем может столкнуться Китай в случае оказания помощи РФ.

Госсекретарь проинформировал, что такой же подход разделяют и ряд других стран, которые, по его словам, "напрямую связывались с высшим китайским руководством по этому вопросу". "Я надеюсь, что Китай услышал это не только от нас, но и от многих других стран, <...> что это навредит им, и <...> не перейдет эту черту", - сказал Блинкен. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.05.2022
Украина обнажила кризис на Западе. Он на краю гибели
12.04.2021
Foreign Affairs (США): возвращение геополитики
27.04.2020
«Мрия» для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию (Европейська правда, Украина)
14.06.2019
От изоляционизма к глобальному доминированию
12.06.2019
Индия купила российский ЗРК для равновесия
13.10.2014
«Тундра» прикроет сверху
14.11.2012
«Варяг» в Китае. Взгляд с Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО