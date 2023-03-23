США рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России, осознавая последствия

Американский госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что Вашингтон многократно предупреждал Пекин о последствиях в случае начала поставок Москве летальных вооружений на фоне украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Администрация США уже многократно предупреждала руководство Китая об определенных последствиях в случае начала поставок Пекином Москве летальных вооружений на фоне украинского конфликта, поэтому рассчитывает, что КНР не будет этого делать. Об этом в среду заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Мы очень четко обозначили в [разговорах] с Пекином серьезную проблему, которую создаст для нас и, мы думаем, для других стран [оказание] любой материальной военной поддержки России [в конфликте] против Украины", - сказал он.

Блинкен напомнил, что об этом, в частности, в ходе видеоконференции еще в начале конфликта президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в последнее время США также "удвоили усилия, разъяснив им [КНР] серьезную проблему, которую это может создать". Он не привел подробностей того, с чем может столкнуться Китай в случае оказания помощи РФ.

Госсекретарь проинформировал, что такой же подход разделяют и ряд других стран, которые, по его словам, "напрямую связывались с высшим китайским руководством по этому вопросу". "Я надеюсь, что Китай услышал это не только от нас, но и от многих других стран, <...> что это навредит им, и <...> не перейдет эту черту", - сказал Блинкен.