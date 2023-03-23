"Политика": Украине не поздоровится в случае применения снарядов с обедненным ураном

Лондон утверждает, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия хочет передать Украине, существуют уже много десятилетий, пишет "Политика". Но это не значит, что беспокоиться не о чем. Автор статьи напоминает о болезнях, появившихся после войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах, главной причиной которых называют контакт пациентов с ураном.

Марко Лакич

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что вместе с танками "Челленджер 2" отправляет на Украину и противотанковые снаряды с обедненным ураном. Значит, российские данные оказались верными. Тем не менее, официальный Лондон обвиняет Владимира Путина в искажении правды, а также утверждает, что боеприпасы с обедненным ураном не новинка, и что им начиняют снаряды уже много десятилетий.

Таким образом, Великобритания вместе с танками отправит боеприпасы, которые содержат обедненный уран. Однако ей не нравится, когда Россия предупреждает, что это положит начало совершенно новой фазе вооруженного конфликта на Украине. Возможно, преувеличением было бы назвать эту фазу ядерной, но Москва, конечно, не может пренебрегать политическими и военными последствиями решения Лондона.

При этом Украину вообще никто ни о чем не спрашивает. Хотя, вероятно, именно у нее больше всего причин для беспокойства. Если британские боеприпасы действительно поступят на фронт, то обедненный уран заразит почву, вызовет болезни. Стоит ли добиваться этого?

Синдром войны в Заливе

По сути, в одном британцы правы. Боеприпасы с обедненным ураном используют уже несколько десятилетий. Впервые в боевых условиях его применили в войне в Персидском заливе. После этого мир узнал о синдроме войны в Заливе. Это комплекс заболеваний, который поразил 250 тысяч американских солдат. Иракских ветеранов никто не обследовал. Первой из возможных причин многочисленных заболеваний назвали обедненный уран. Правда, многочисленные доклады опровергали связь между обедненным ураном и заболеваниями у ветеранов. Тем не менее, выяснилось, что из почти 800 тысяч американских военных, воевавших в Заливе, треть получила то или иное заболевание из-за контакта с большими дозами урана. Из их числа около 25 тысяч человек ушли из жизни преждевременно.

Как стало известно после войны, американские военные соприкасались с обедненным ураном, когда искали в остовах подбитых иракских танков сувениры. Большинство этих танков были подбиты противотанковыми снарядами, которые использовали американские танки или самолеты. После попадания в иракский танк боеприпас с обедненным ураном взрывался и повышал температуру до 1200 градусов. Причем, уран сгорает примерно при 700 градусах. Распыленный уран оставался в остове, который сохранял высокую концентрацию этого опасного вещества.

История Хаджичи

Сербы столкнулись с пагубными последствиями применения обедненного урана во время войны в Боснии и Герцеговине и после ее окончания. Североатлантический альянс применял боеприпасы с обедненным ураном при ударах по 15-ти населенным пунктам. Хуже всего пришлось жителями города Хаджичи, где несколько раз бомбили Техническо-ремонтный завод. После войны около четырех тысяч сербов из этого города переехали в Братунац, и там начали массово умирать. Исследования говорят, что опасные заболевания диагностировали у них в четыре раза чаще, чем у коренных жителей Братунаца.

Всех заболевших объединяло то, что они подверглись воздействию обедненного урана. Некоторые из них по незнанию собирали осколки боеприпасов, содержавших обедненный уран, и хранили в качестве сувениров. Другие пили воду из зараженного источника, а третьи косили траву, которую скармливали животным, которые впоследствии оказывались у них на столе. Список заболеваний длинный. По некоторым данным, из ста умерших в Братунаце половина умерла от рака.

Боснийское население, которое после войны в Боснии и Герцеговине переселилось в Хаджичи, живет в страхе, боясь обедненного урана. Период полураспада этого тяжелого металла составляет четыре с половиной миллиона лет.

В 1999 году Североатлантический альянс напал на Союзную Республику Югославию и применил боеприпасы с обедненным ураном. Некоторые источники говорят о том, что на Сербию и Косово тогда сбросили десять тонн обедненного урана. НАТО опровергает связь между опасными боеприпасами и последствиями для здоровья, но тогда необъясненным остается, почему итальянские военные, пребывавшие в то время в Косово и Метохии, впоследствии начали массово умирать. Как минимум 348 из них умерли из-за контакта с высокими концентрациями обедненного урана. Насколько пострадало население, которое осталось там жить, никто не выяснял.

Как это работает

Обедненный уран в боеприпасах применяется из-за высокой плотности этого вещества. Поэтому боеприпас с обедненным ураном обладает большой проникающей способностью и особенно эффективно пробивает броню танков.

По той же причине обедненный уран применяется и в качестве защиты на танках. Американский танк "Абрамс" защищен броней с обедненным ураном, помещенным между стальными пластинами.

Боеприпасы с обедненным ураном можно использовать для 30-миллиметровых пушек самолетов А-10, а также 25-миллиметровых пушек БМП "Брэдли".