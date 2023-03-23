Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина

Песков заявил, что будет анонсировать военные совещания с участием Путина ближе к срокам

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав сообщить о мероприятии "по мере поступления".

"Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать", - сказал Песков.

Совещания по военной тематике с участием президента РФ традиционно проводятся весной и осенью. В них участвует руководство министерства обороны, главы предприятий ОПК, профильные члены правительства.