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РИА Новости

Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина

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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Песков заявил, что будет анонсировать военные совещания с участием Путина ближе к срокам

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Кремль не будет задолго анонсировать сроки традиционной серии совещаний по военной тематике с участием президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав сообщить о мероприятии "по мере поступления".

"Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать", - сказал Песков.

Совещания по военной тематике с участием президента РФ традиционно проводятся весной и осенью. В них участвует руководство министерства обороны, главы предприятий ОПК, профильные члены правительства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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