Войти
Lenta.ru

Российские войска получат детекторы наведения снарядов «Филин»

520
0
+1
Станция визуально-оптических помех "Филин". Архивное фото
Станция визуально-оптических помех "Филин". Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : сайт АО "Российская Электроника"

Российские войска получат носимый детектор лазерной подсветки «Филин», который позволит определять наведение управляемых боеприпасов, к маю. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что созданный в России «Филин» позволяет обнаружить сигналы, которые излучают работающие в инфракрасном диапазоне (900-1700 нанометров) лазеры.

«Он предназначен для предупреждения об облучении личного состава или техники лазерным излучением, испускаемым лазерными дальномерами и целеуказателями», — сказал он. По словам источника, беспилотники используют инфракрасные сигналы для дистанционного наведения управляемых боеприпасов на цель.

Источник добавил, что «Филин» прошел испытания, показал свою работоспособность и готовится к передаче на апробацию в подразделения Вооруженных сил России «ориентировочно к концу весны». По его словам, поле зрения детектора составляет 120 градусов, в длительность автономной работы — около 48 часов. Детектор, который чуть больше смартфона и весит меньше одного килограмма, можно носить на бронежилете. При обнаружении излучения устройство издает сигналы, которые отличаются для излучения дальномера и излучения целеуказателя.

В феврале источник РИА Новости сообщил, что в России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать человека на рекордной дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.12.2022
Расчеты «Бук-М3» остановили более 20 попыток атак ВСУ за месяц
01.09.2021
Совместные учения военнослужащих России и Казахстана стартовали в Туве
12.02.2021
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
21.09.2020
США отрабатывают удары по Сочи и объектам госуправления
25.02.2020
Наука о войне – необходимость или дань моде?
02.08.2017
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
28.07.2015
"Шершень" специального назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО