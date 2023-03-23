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Военное обозрение

В рамках организованной Тихоокеанским флотом РФ конференции показали опытные образцы беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

На Дальнем Востоке идет V научно-практическая конференция на тему «Перспективы использования инновационных технологий и разработок продукции военного и двойного назначения в интересах Военно-Морского Флота». Ее организатором является командование Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа МО России.

Мероприятие проходит в помещении штаба ТОФ с 21 по 23 марта. В конференции принимают участие около 130 представителей Вооруженных сил РФ, научного сообщества и оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие открыл и.о. командующего ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш.

В рамках организованной Тихоокеанским флотом РФ конференции проходит также выставка, где ее посетителям показали опытные образцы новейших российских беспилотников, разработанных ГК «Калашников».

В день открытия конференции поднимались вопросы внедрения морских автономных робототехнических систем, а также применения подводных интеллектуальных роботов. В процессе работы конференции для специалистов был организован ряд круглых столов.

Далее планируется обсуждение перспектив использования морских, подводных и воздушных робототехнических комплексов для нужд Военно-морского флота России.

Развитию беспилотных систем для ВМС большое внимания уделяется и в США. В частности, как сообщает принадлежащий Пентагону журнал Stars and Stripes, сегодня глава пресс-службы базирующегося на Тихом океане 7-го флота США Кристина Видеманн рассказала о ходе испытаний стратегического разведывательного БПЛА MQ-4C Triton. По ее словам, аппарат предназначен для круглосуточного наблюдения за акваторией Индо-Тихоокеанского региона.

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