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ТАСС

В ДНР заявили, что есть данные о появлении танков Leopard у Артемовска

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Источник изображения: topwar.ru

Советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что это не массовое явление

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новая иностранная техника, поставленная Киеву странами Запада, массово не используется в боях в Донбассе, в том числе на артемовском направлении, но уже есть данные о появлении там танков Leopard. Об этом в среду заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас появляются сообщения и о появлении "Леопардов" и бронетранспортеров на артемовском участке фронта. <…> На данный момент массового участия новой иностранной техники в боях нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этой техники. О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Словакия, США и Франция. Польша заявила о планах выделить 14 танков. 24 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак информировал, что польские танки уже находятся на Украине. В конце февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал на пресс-конференции в Киеве, что первая переданная Польшей Украине партия танков включает четыре танка Leopard 2 из 14 обещанных. 

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Страны
Великобритания
Германия
Норвегия
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
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