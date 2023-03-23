В Словакии сообщили, что техники с Украины принимают истребители МиГ-29

По словам и.о. министра обороны Словакии Ярослава Надя, украинские специалисты привезли необходимые для замены в истребителях детали и агрегаты

БРАТИСЛАВА, 22 марта. /ТАСС/. Технические специалисты с Украины проводят в Словакии работы по приемке истребителей МиГ-29, которые республика передает в дар Киеву. Об этом сообщило в среду информационное агентство TASR со ссылкой на и.о. министра обороны Словакии Ярослава Надя.

"Уже несколько дней здесь [в Словакии] находятся техники с Украины, которые проводят их [истребителей] осмотр, осуществляют процесс приемки", - привело агентство слова Надя.

Украинские специалисты привезли необходимые для замены в истребителях детали и агрегаты. И.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер проинформировал ранее, что процесс передачи самолетов Украине займет несколько недель.