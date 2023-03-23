Заседание Коллегии Министерства обороны России

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 22 марта 2023 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Открывая заседание, Министр обороны предложил обсудить ход выполнения планов деятельности Воздушно-космических сил и Восточного военного округа.

"Значение Воздушно-космических сил в современной войне трудно переоценить, ­ сказал Сергей Шойгу. - Это подтверждают вооруженные конфликты последних десятилетий".

Он напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании Коллегии Минобороны Верховный Главнокомандующий отметил важную роль этого вида Вооруженных Сил в специальной военной операции, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.

В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% - стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника.

Не менее важные задачи в зоне специальной операции выполняют летчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав.

Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

"В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", - заявил министр.

До конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия. В том числе предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк. Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства "Развязка".

"Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС", - добавил Сергей Шойгу.

По государственной программе вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц техники.

Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях.

Далее министр перешел к вопросам, связанных с деятельностью Восточного военного округа. "Военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной, - заявил он. - Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе".

Войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами.

Только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения - "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие".

Не снижается интенсивность боевой учебы войск. В прошлом году состоялось более восьми тысяч мероприятий оперативной и боевой подготовки, ключевым из которых стало стратегическое командно-штабное учение "Восток".

Тихоокеанский флот совершил 22 похода в Тихоокеанский, Индийский и Атлантический океанские районы как одиночными кораблями, так и в составе отрядов.

Выполнен межтеатровый маневр с Северного на Тихоокеанский флотов через Северный Ледовитый океан атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельной подлодки "Магадан".

Проведено второе совместное патрулирование кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в северо-западной части Тихого океана.

Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа.

В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники.

Среди них - атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал".

Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион".

Продолжается комплектование соединений и воинских частей округа офицерскими кадрами. В прошлом году на офицерские должности назначены более двух с половинной тысяч человек.

Ведется реконструкция Байкало-Амурской магистрали.

В период паводковой обстановки в трех субъектах федерального округа оказана помощь гражданскому населению. Через три переправы - в Республике Бурятия, Приморском крае и Амурской области - обеспечен пропуск свыше 15 тысяч местных жителей и 10 тысяч единиц техники.

"В текущем году, - продолжил глава оборонного ведомства, - округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением. При этом работа всех органов управления должна быть прежде всего направлена на обеспечение подразделений, задействованных в специальной военной операции, и нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении".

Затем министр перешел к вопросу о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники.

Всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тысяч человек, около 1200 единиц вооружения и военной техники.

"Наш народ, - сказал Сергей Шойгу, - хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей".

В ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Это свидетельствует о преемственности поколений, верности нашим героическим традициям и стремлении защитить мирных жителей от неонацистов.

Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. Министр обратил внимание, что два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. "Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - добавил Сергей Шойгу.