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РИА Новости

Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества

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Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США

Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, следует из опубликованного в среду видео военного ведомства.



"Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в пояснении.

Согласно пресс-релизу Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух поднялись российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-27
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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