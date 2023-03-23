Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества

Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, следует из опубликованного в среду видео военного ведомства.

"Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в пояснении.

Согласно пресс-релизу Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух поднялись российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.