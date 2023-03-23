Глава МИД Эритреи заявил об использовании людей на Украине для разрушения России

Осман Салех Мохаммед подчеркнул, что РФ и Эритрея выступают против агрессивных действий со стороны Запада

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Люди на Украине используются для того, чтобы разрушить Россию, так же как и в случае с ситуацией вокруг Тайваня, которая используется для ослабления Китая. Об этом заявил в среду глава МИД Эритреи Осман Салех Мохаммед на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить неизменную позицию нашей страны о том, что люди на Украине используются для того, чтобы разрушить Российскую Федерацию, так же как и ситуация на Тайване используется для того, чтобы ослабить Китай любыми способами, включая военный конфликт. Это безответственная политика", - отметил он.

При этом министр подчеркнул, что Россия и Эритрея вместе выступают против агрессивных действий со стороны Запада, за становление многополярного мира. "Вместе мы выступаем против экономического давления, односторонних санкций и блокады, против близорукой политики гегемонии и сдерживания, которая толкает мир к краю пропасти", - добавил он.