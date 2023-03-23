В Москве прошло заседание Коллегии Министерства обороны РФ

ЦАМТО, 22 марта. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 22 марта прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу в открытой части заседания приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая заседание, министр обороны предложил обсудить ход выполнения планов деятельности Воздушно-космических сил и Восточного военного округа.

"Значение Воздушно-космических сил в современной войне трудно переоценить, – сказал Сергей Шойгу. – Это подтверждают вооруженные конфликты последних десятилетий".

Он напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании Коллегии Минобороны Верховный Главнокомандующий отметил важную роль этого вида Вооруженных Сил в специальной военной операции, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.

В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника.

Не менее важные задачи в зоне специальной операции выполняют летчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав.

Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

"В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", – заявил министр.

До конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия. В том числе предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк. Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства "Развязка".

"Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС", – добавил Сергей Шойгу.

По государственной программе вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 ед. техники.

Таким образом, доля современных образцов вооружения в ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях.

Далее министр перешел к вопросам, связанным с деятельностью Восточного военного округа. "Военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной, – заявил он. – Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе".

Войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами.

Только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения – "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие".

Не снижается интенсивность боевой учебы войск. В прошлом году состоялось более восьми тысяч мероприятий оперативной и боевой подготовки, ключевым из которых стало стратегическое командно-штабное учение "Восток".

Тихоокеанский флот совершил 22 похода в Тихоокеанский, Индийский и Атлантический океанские районы как одиночными кораблями, так и в составе отрядов.

Выполнен межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот через Северный Ледовитый океан атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельной подлодки "Магадан".

Проведено второе совместное патрулирование кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в северо-западной части Тихого океана.

Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа.

В прошлом году он получил около 400 ед. современных и модернизированных образцов техники.

Среди них – атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал".

Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион".

Продолжается комплектование соединений и воинских частей округа офицерскими кадрами. В прошлом году на офицерские должности назначены более двух с половинной тысяч человек.

Ведется реконструкция Байкало-Амурской магистрали.

В период паводковой обстановки в трех субъектах федерального округа оказана помощь гражданскому населению. Через три переправы – в Республике Бурятия, Приморском крае и Амурской области – обеспечен пропуск свыше 15 тысяч местных жителей и 10 тысяч единиц техники.

"В текущем году, – продолжил глава оборонного ведомства, – округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением. При этом работа всех органов управления должна быть, прежде всего, направлена на обеспечение подразделений, задействованных в специальной военной операции, и нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении".

Затем министр перешел к вопросу о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники.

Всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тысяч человек, около 1200 единиц вооружения и военной техники.

"Наш народ, – сказал Сергей Шойгу, – хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей".

В ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Это свидетельствует о преемственности поколений, верности нашим героическим традициям и стремлении защитить мирных жителей от неонацистов.

Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. Министр обратил внимание, что два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. "Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", – добавил Сергей Шойгу.