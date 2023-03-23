Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Кадр из видео.

Министр обороны Шойгу: стабильность на Дальнем Востоке поддерживают войска ВВО

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, важную роль в поддержании стабильности в регионе играют войска Восточного военного округа (ВВО), заявил в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"Что касается Восточного военного округа, военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной. Войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения – "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие".

"Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники. Среди них – атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал", - сказал Шойгу.