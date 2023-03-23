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ТАСС

Первый малый спутник ДЗЗ "Пиксель-ВР" планируют произвести к 2025 году

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Фото Метеор-М
Снимки поверхности Земли с помощью «Метеор-М».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Как отметили в Роскосмосе, в ближайшие годы также планируется запустить четыре гидрометеорологических космических аппарата "Метеор-М"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Роскосмос работает над созданием малого спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Пиксель-ВР". Первый такой аппарат планируется произвести к 2025 году, сообщили в среду в госкорпорации.

"По поручению генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова развернуты работы по созданию малых космических аппаратов (МКА) ДЗЗ в рамках федерального проекта "Сфера", среди которых "Пиксел-ВР" с пространственным разрешением 0,5 м. <…> Первый спутник "Пиксель-ВР" планируется произвести к 2025 году", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что в ближайшие годы также планируется запустить четыре гидрометеорологических космических аппарата "Метеор-М". В будущем они будут заменены на модернизированные "Метеор-МП", которые будут унифицированы с перспективным океанографическим спутником "Океан" по составу целевой аппаратуры. Отмечается, что "Океан" будет оснащен радиолокатором обзорного наблюдения для оценки ледового покрова.

Роскосмос также поделился планами относительно спутников отслеживания космической погоды и солнечной активности. "Для мониторинга космической погоды ожидается выведение на орбиту четырех спутников "Ионосфера-М". Планируется создание космического аппарата "Зонд-М" для наблюдения Солнца", - сообщили в госкорпорации. 

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