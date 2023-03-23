На Западе признали: страны НАТО не сумели сдержать свое обещание

Politico: только семь из 30 членов НАТО смогли достичь цели тратить не менее 2% на оборону

Только семь из 30-ти членов НАТО смогли достичь ранее согласованной общей цели тратить 2% от ВВП на оборону, пишет Politico. Страны обещают увеличить расходы, но, как отмечают опрошенные изданием эксперты, говорить и делать – не одно и то же.

Лили Байер

В 2022 году только семь из 30-ти членов альянса потратили на оборонные нужды не менее 2% от ВВП.

Даже вооруженный конфликт не смог заставить крупнейшие европейские державы приложить усилия для достижения целевых показателей расходов на оборону.

Согласно отчету НАТО, обнародованному во вторник, 21 марта, все крупнейшие экономики Европы до сих пор не смогли достичь общей цели тратить на оборонные нужды не менее 2% от ВВП.

В 2022 году только семь из 30 членов альянса потратили на оборонные нужды не менее 2% от ВВП. Между тем Германия потратила всего 1,49%, Италия – 1,51%, а Франция – 1,89%.

И хотя эти суммы исчисляются миллиардами евро, официальные лица и эксперты предупреждают, что членам НАТО придется тратить гораздо больше средств, чтобы обеспечить свою безопасность.

Анализ расходов членов альянса за 2022 год показывает, что, хотя союзники годами вкладывали существенно больше денег в свои вооруженные силы, многие из них по-прежнему в значительной мере отстают от целевого показателя расходов, который был установлен в 2014 году и составляет 2% от ВВП.

Из 30-ти членов альянса только Греция, Польша, страны Балтии, Великобритания и Соединенные Штаты в прошлом году потратили более 2% своего ВВП на оборону, о чем говорится в годовом отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Эстония в прошлом году потратила на военные нужды 2,12% от своего ВВП. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас (Kaja Kallas), она была "весьма шокирована", когда увидела, кто выполняет, а кто не выполняет поставленную задачу.

"Это же невозможно! Думаю, сейчас все должны понимать – зная и видя, что происходит на Украине, – что у нас попросту нет времени", – сказала она в интервью Politico.

Но в отчете Столтенберга все же подчеркивается, что союзники неустанно инвестируют средства в оборону и теперь тратят заметно больше на военные нужды, чем тогда, когда этот целевой показатель был согласован.

"Европейские союзники и Канада восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, – говорится в отчете.– В общей сложности за последние восемь лет благодаря этому увеличению бюджет альянса пополнился на 350 миллиардов долларов".

Планы по увеличению инвестиций

Тем не менее, Америка остается главным "денежным мешком" НАТО.

Хотя на долю Соединенных Штатов приходится 54% экономической производительности альянса, они, как отмечается в отчете, берут на себя 70% оборонных расходов.

Следующей в списке стран по величине расходов значится Великобритания, на долю которой приходится 6% от общих расходов альянса. Далее идет Германия – около 5%.

По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, попросившего сохранить его имя в тайне, в настоящий момент очень важно то, что наметилась положительная траектория и что многие члены альянса планируют увеличить инвестиции в оборону.

"Некоторые страны уже объявили о намерении тратить минимум 2,5% ВВП, а кто-то – даже еще больше. Есть страны, которые пока не достигли поставленной цели, но у них по крайней мере есть план", – пояснил дипломат.

"Тенденция положительная, – добавил он. – Хотя нам все же необходимо инвестировать больше средств".

Многие внутри альянса понимают, что пообещать увеличить расходы на оборону и на самом деле их увеличить – это не одно и то же.

"Политические заявления об усилении обороноспособности приветствуются", – сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны одной центральноевропейской страны. Но, по его словам, давать обещания легко.

"Тратить значительные дополнительные суммы денег на оборону на практике очень сложно", – добавил этот чиновник. Он также указал на многочисленные узкие места, влияющие на расходы европейских стран.

К таким "бутылочным горлышкам" относятся неэффективное оборонное планирование, нехватка сырья для производства оружия и боеприпасов, длительные процессы закупок и ограниченные производственные мощности, на расширение которых могут уйти годы.

"Реальные расходы на оборону в какой-то момент увеличатся, но на это уйдет минимум несколько лет – при условии, что политическая решимость не ослабеет", – добавил чиновник.

Во вторник Столтенберг похвалил союзников за прогресс, которого им удалось достичь с 2014 года, но подчеркнул, что новые обещания теперь должны превратиться в реальные деньги, контракты и оборудование. Глава НАТО также отметил, что он будет настаивать на согласовании более амбициозной цели, в рамках которой 2% ВВП будет минимумом.

Разноплановые угрозы безопасности

Эксперты предупреждают, что достижение целевого показателя в 2% от ВВП – это далеко не единственный критерий, который будет иметь значение теперь, когда альянсу приходится противостоять растущим угрозам безопасности.

В ходе дебатов вокруг цели в 2% "размерам вклада в коллективную безопасность альянса уделяется больше внимания, чем результатам использования этих средств", как сказал Симус Дэниэлс (Seamus P. Daniels), научный сотрудник, занимающийся анализом оборонного бюджета в Центре стратегических и международных исследований.

"Члены НАТО должны инвестировать адекватные суммы в оборону, – сказал он, — но нам следует уделять больше внимания тому, имеются ли в распоряжении союзников современные средства и силы, необходимые для обеспечения коллективной безопасности".

Другой европейский дипломат тоже признал наличие проблем на этом фронте. Он объяснил, что, к примеру, Германия до сих пор не использовала средства из своего нового фонда военной модернизации в размере ста миллиардов евро. А некоторые союзники вкладывают деньги в дорогостоящее военное оборудование, не имея достаточных сил для проведения операций с применением этого оборудования.

Однако этот дипломат также указал на несколько факторов, стимулирующих европейские инвестиции в оборону, включая экономическую выгоду от расходования средств и возможные политические сдвиги в Соединенных Штатах.

Чиновники и эксперты ожидают, что Вашингтон продолжит играть ведущую роль в НАТО, но многие сходятся во мнении, что независимо от того, кто находится в Белом доме, внимание Америки будет все больше переключаться на Азию.

Хотя действующая американская администрация решительно поддерживает идею укрепления НАТО и тратит огромные суммы на оказание помощи Украине, некоторые американские политики, включая претендентов на участие в президентских выборах от Республиканской партии, сомневаются в целесообразности таких расходов.

По словам европейского дипломата, российско-украинский конфликт "изменил восприятие, и теперь все понимают, что у Соединенных Штатов есть и другие приоритеты, помимо Европы".

Он добавил, что сейчас многие опасаются возможного "возвращения республиканцев".