МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны

МИД КНДР: Пхеньян приравнивает принуждение к денуклеаризации к объявлению войны
МОСКВА, 22 марта/ Радио Sputnik. Попытки принудить Северную Корею к денуклеаризации Пхеньян приравнивает к объявлению войны, заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
"Принуждение КНДР отказаться от ядерного оружия – все равно что объявление войны", – цитирует его РИА Новости.
По данным СМИ, на вооружении Северной Кореи может находиться от 15 до 60 ядерных боеголовок.
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) летом 2022 года сообщал о возможном наличии у КНДР 20 ядерных зарядов. При этом, как считают специалисты, у Пхеньяна якобы имеются запасы урана-235 и плутония-239 для создания еще 45-55 зарядов.
В ноябре 2020 года Центр национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США писал о возможном наличии у Северной Кореи 15-60 ядерных боеголовок.
Ранее радио Sputnik сообщило, какими "сверхмощными контрмерами" Северная Корея пригрозила США.