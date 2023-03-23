Войти
РИА Новости

МИД КНДР приравнял принуждение к денуклеаризации к объявлению войны

321
0
+2
122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МИД КНДР: Пхеньян приравнивает принуждение к денуклеаризации к объявлению войны

МОСКВА, 22 марта/ Радио Sputnik. Попытки принудить Северную Корею к денуклеаризации Пхеньян приравнивает к объявлению войны, заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Принуждение КНДР отказаться от ядерного оружия – все равно что объявление войны", – цитирует его РИА Новости.

По данным СМИ, на вооружении Северной Кореи может находиться от 15 до 60 ядерных боеголовок.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) летом 2022 года сообщал о возможном наличии у КНДР 20 ядерных зарядов. При этом, как считают специалисты, у Пхеньяна якобы имеются запасы урана-235 и плутония-239 для создания еще 45-55 зарядов.

В ноябре 2020 года Центр национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США писал о возможном наличии у Северной Кореи 15-60 ядерных боеголовок.

Ранее радио Sputnik сообщило, какими "сверхмощными контрмерами" Северная Корея пригрозила США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Компании
СИПРИ
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
03.01.2023
СМИ: на вооружении КНДР может быть до 60 ядерных боеголовок
22.06.2020
Контроль над вооружениями: США обратились к России и Китаю
16.06.2020
СИПРИ: Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
16.06.2020
СИПРИ заявил об отходе России и США от маргинализации ядерных вооружений
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
02.11.2011
Кто хитрее
10.06.2009
Здравствуй, оружие!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО