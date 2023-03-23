ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу

Шойгу: ВВО в 2023 году улучшит развертывание, обеспечение сил, построит новые объекты

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

"В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением", - сообщил Шойгу.

При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть в первую очередь направлена на обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции и нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении.