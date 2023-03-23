МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву

В ведомстве отметили, что рассматривают соответствующее заявление замминистра обороны Великобритании как очередное подтверждение намерения Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Поставки Великобританией боеприпасов с обедненным ураном на Украину приведут к серьезным последствиям для российско-британских отношений. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве отметили, что рассматривают заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах британской стороны поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 как очередное подтверждение намерения Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей. "Тем самым англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности "восстановлению" этой страны после конфликта", - указали на Смоленской площади.

Как подчеркивается в заявлении, в Лондоне, очевидно, позабыли о хорошо известных тяжелейших последствиях применения подобных токсичных и радиоактивных боеприпасов в ходе развязанных Западом конфликтов в Югославии и Ираке. "Подобное стремление к увеличению страданий мирного населения и нанесению непоправимого ущерба экологии показывает, что англичане готовы пренебречь жителями Украины", - добавили в МИД РФ.

"Столь откровенное в своем цинизме поведение британской стороны вновь наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине. Нарушая основополагающие нормы международного права, Лондон не должен забывать, что ему придется нести за это всю полноту ответственности", - отмечается в заявлении.

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Министерство обороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий, а реакцию Москвы на поставку их на Украину сочло намеренной попыткой ввести в заблуждение.