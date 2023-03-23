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ТАСС

МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву

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Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В ведомстве отметили, что рассматривают соответствующее заявление замминистра обороны Великобритании как очередное подтверждение намерения Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Поставки Великобританией боеприпасов с обедненным ураном на Украину приведут к серьезным последствиям для российско-британских отношений. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве отметили, что рассматривают заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о планах британской стороны поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 как очередное подтверждение намерения Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей. "Тем самым англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности "восстановлению" этой страны после конфликта", - указали на Смоленской площади.

Как подчеркивается в заявлении, в Лондоне, очевидно, позабыли о хорошо известных тяжелейших последствиях применения подобных токсичных и радиоактивных боеприпасов в ходе развязанных Западом конфликтов в Югославии и Ираке. "Подобное стремление к увеличению страданий мирного населения и нанесению непоправимого ущерба экологии показывает, что англичане готовы пренебречь жителями Украины", - добавили в МИД РФ.

"Столь откровенное в своем цинизме поведение британской стороны вновь наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине. Нарушая основополагающие нормы международного права, Лондон не должен забывать, что ему придется нести за это всю полноту ответственности", - отмечается в заявлении.

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Министерство обороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий, а реакцию Москвы на поставку их на Украину сочло намеренной попыткой ввести в заблуждение. 

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1 комментарий
№1
23.03.2023 13:13
В современных условиях ни кто, в здравом уме, не будит "объявлять войну" дипломатическим путём заблаговременно, только "пост фактом"!
А, выставить условия нанесения удара прямая обязанность соответствующих структур государства...
Англичане обитающие на островах как некто, лучше, подходят для выведения ( капитуляции) Западной Европы из состояния "агрессивных" действий против России., но удар должен наносится "очень жестокий" что бы не было недопонимания "что может быть по другому"!
Заблаговременно "выставив условия" "карающая сторона" снимает с себя моральные последствие таких действий, по простому говоря предупреждая населению данного региона, и предлагая заблаговременно покинуть данную территорию.
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