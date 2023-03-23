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ЦАМТО

ВС Марокко могут приобрести израильские ЗРК "Спайдер"

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Пусковая установка ЗРК SPYDER на базе Tatra
Пусковая установка ЗРК SPYDER на базе Tatra.
Источник изображения: israelnationalnews.com

ЦАМТО, 22 марта. Вооруженные силы Марокко оценивают имеющиеся на рынке зенитные ракетные системы малой и средней дальности для увеличения возможностей ПВО страны.

Как сообщает Defensa.com, в данном контексте оценивается несколько систем, среди которых выделяется израильский ЗРК "Спайдер" (Spyder).

Издание отмечает, что Марокко, стремясь укрепить свою противовоздушную оборону, всего за несколько лет прошло путь от практически полного отсутствия систем ПВО до создания эшелонированной системы, закупив ЗРК средней и большой дальности из разных источников.

В начале прошлого года стало известно, что израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) в рамках соглашения на сумму более 500 млн. долл. поставит Вооруженным силам Марокко интегрированную систему противовоздушной / противоракетной обороны "Барак MX", которая позволяет поражать различные типы целей как на малой, так и большой дальности, а также бороться с баллистическими ракетами.

Марокко оценило возможность поставки Израилем ЗРК и других систем по итогам визита в страну израильского министра обороны Бенни Ганца в ноябре 2021 года. В рамках визита Б.Ганца был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере обороны между двумя странами, который предусматривает продажи вооружений.

В мае 2020 года также стало известно о подписании правительством Марокко с французским банком BNP Paribas соглашения о предоставлении экспортного кредита в размере 192 млн. евро для приобретения новой наземной системы противовоздушной обороны. Планы предусматривают поставку ЗРК VL MICA и "Мистраль" группы MBDA. Первые две батареи VL MICA Вооруженные силы Марокко получили в середине 2022 года.

Как отмечалось, французские ЗРК усилят эшелонированную систему противовоздушной обороны, которую ВС Марокко пытаются построить с 2012 года с применением комплексов ПВО китайского производства. В ее состав входят комплексы ближнего действия (TY-90/DY-90), система средней дальности "Скай Дрэгон-50" и дальнего действия FD-2000B.

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Leonardo
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