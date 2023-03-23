Лавров: передача Киеву снарядов с обедненным ураном станет шагом к дальнейшей эскалации

По словам главы МИД, Россия будет вынуждена реагировать на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Поставки Великобританией боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции.

"Это шаг к дальнейшему качественному, серьезному наращиванию эскалации", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Лавров напомнил, что применение боеприпасов с обедненным ураном в Югославии и Ираке привело к резкому всплеску онкологических заболеваний и заражению почвы. "Это, кстати, к вопросу о том, что Запад печется о наращивании сельскохозяйственного производства на Украине и печется об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку. Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие", - указал он.

Лавров при этом отметил, что целый ряд стран, включая ведущие страны Запада, препятствует разработке международной конвенции, запрещающей использование боеприпасов с обедненным ураном. "Показательно, что в отсутствие конвенции ГА ООН регулярно рассматривает резолюции с призывом не производить и не применять боеприпасы с обедненным ураном", - добавил министр.

По его словам, РФ будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном. "Что касается нашей реакции [на такие поставки], то, конечно, мы будем это учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказал президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень", - подчеркнул глава МИД.

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

Комментируя решение британских властей, президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.