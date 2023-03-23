Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году

По словам главы Минобороны, до конца года планируют, в частности, сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года.

Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", - заявил Шойгу. По его словам, до конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия, в том числе формирование дивизии и бригады противовоздушной обороны (ПВО), ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка. "Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС", - заявил Шойгу.