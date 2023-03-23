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ТАСС

Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году

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Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы
Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы
Источник изображения: © Богдан Руденко/ТАСС

По словам главы Минобороны, до конца года планируют, в частности, сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года.

Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы", - заявил Шойгу. По его словам, до конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия, в том числе формирование дивизии и бригады противовоздушной обороны (ПВО), ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка. "Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС", - заявил Шойгу. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
23.03.2023 13:33
Цитата, q
Работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года.
Пояснение: - то что называют "противоракетной обороны (ПРО) Москвы" на самом деле "прикрывает" Центральный промышленный район, а это не только Москва.
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