Названы особенности украинских надводных беспилотников

Надводные беспилотники, которые также именуются как морские, отличает отсутствие шума, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Летной.ру» он перечислил особенности украинских надводных беспилотных аппаратов (БПЛА).

22 марта стало известно, что три надводных беспилотника Вооруженных сила Украины (ВСУ) атаковали морскую бухту в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбил нападение. Он добавил, что от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий на улице Ленина — у них выбиты стекла. Пострадавших нет.

Особенности

«Особенность морских беспилотников в том, что они идут в полупогруженном состоянии. У них нет крыльев. По дальности — это не одна сотня километров. Также такие БПЛА могут переносить приличное количество взрывчатки: не один килограмм», — сообщил Дандыкин.

Идут морские беспилотники достаточно тихо и могут применяться только тогда, когда волнение моря не превышает определенных баллов. Если штормит, то беспилотник будет «захлебываться» Василий Дандыкин военный эксперт

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что атаковавшие Севастополь беспилотники не входят в украинское вооружение, а, скорее всего, были переданы ВСУ с Запада.

Тактико-технические характеристики

В свою очередь военный эксперт Андрей Кошкин сообщил «Ленте.ру», что у надводных беспилотников возрастают тактико-технические характеристики. Он также отметил, что беспилотные аппараты сегодня находятся в фокусе внимания всех государств, а особенно тех, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

«На сегодняшний день встал вопрос о том, чтобы активно развивать возможности беспилотников, чтобы они могли выполнять свои боевые задачи непосредственно на водной глади. Эти беспилотники имеют соответствующую специфику», — сообщил военный эксперт.

У беспилотников, которые находятся на водной глади, возрастают тактико-технические характеристики, при этом их управление усложняется Андрей Кошкин военный эксперт

Вечером 21 марта, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk был замечен в нейтральном воздушном пространстве Черного моря.

По данным сервиса Flightradar, дрон вылетел с одной из воздушных баз в Италии.