Президент Кубы раскритиковал Запад за разжигание конфликта на Украине

Президенты России и Кубы В. Путин и М. Диас-Канель приняли участие в открытии памятника Фиделю Кастро.

Президент Кубы Диас-Канель: главный виновник конфликта на Украине — США, а не Россия

США — главный виновник конфликта на Украине, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в беседе с Al Mayadeen. Он также осудил западные санкции и отказ от диалога с Россией. Видимо, Европа не извлекла уроков из двух мировых войн, раз провоцирует третью, усугубляя украинский кризис, отметил кубинский лидер.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в беседе с председателем Совета директоров телеканала Al Mayadeen Гасаном ибн Джеддо дал оценку нынешним международным альянсам и разъяснил позицию Гаваны по поводу украинского конфликта.

Диас-Канель рассказал о прочных отношениях, которые связывают его страну с Россией, Китаем, Ираном и Латинской Америкой, а также о том, к чему стремится Куба в партнерстве с арабским миром. В этом контексте он выразил восхищение президентом Сирии Башаром Асадом и изъявил желание посетить Дамаск в этом году.

Мир, к которому стремится Куба

Сформированные альянсы, по словам кубинского лидера, нельзя оценивать без контекста и анализа текущей ситуации. Необходимо понимать, что происходит в мире, который в настоящее время переживает многие кризисы. Так, пандемия COVID-19 вызвала состояние неопределенности во всех странах.

«Вместо того, чтобы укреплять сотрудничество и проявлять взаимоуважение, мировое сообщество прибегает к введению новых санкций и разрешает конфликты языком войны. Этот мир — не то, чего хочет большинство людей на Земле. Глобальная солидарность, мир, дружба и плюрализм — это то, что сыграет важную роль в выживании человечества», — заявил президент Кубы.

Этот вопрос всегда беспокоил бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро. Он неоднократно обращался к нему на различных международных мероприятиях. Мы должны стремиться разрешать конфликты посредством диалога, чтобы мир стал более демократичным, считает нынешний лидер Кубы.

Диас-Канель подчеркнул необходимость изменения действующей международной экономической системы, поскольку она основана на эксплуатации и неравенстве. Она отвечает только интересам богачей, не рассчитана на процветание развивающихся стран и приносит выгоду лишь военно-промышленным комплексам и крупным западным государствам.

«Если мы сможем заключить альянсы, способствующие достижению плюрализма, взаимопонимания, взаимоуважения и мира, тогда мы наконец встанем на верный путь», — отметил президент Кубы.

В этом контексте он сослался на «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (АЛБА), который был создан в целях противостояния империалистическому проекту США — «Межамериканской зоне свободной торговли».

Одним из важнейших факторов успеха, по словам Диаса-Канеля, является то, что эти альянсы основаны на сотрудничестве, солидарности и честности, а не на концепциях, отдающих приоритет экономике и деньгам.

«Куба делится тем немногим, что у нее есть, с другими. Именно так и должно быть», — считает Диас-Канель.

США — главный виновник конфликта на Украине

Кубинский лидер подтвердил, что украинский конфликт оказывает пагубное влияние не только на его непосредственных участников, но и на весь мир.

Соединенные Штаты использовали огромную медийную мощь для распространения русофобских настроений, называя Москву виновником кризиса и скрывая его истинные причины.

Вашингтон — главный виновник украинского кризиса. Соединенные Штаты ставят во главу угла интересы военно-промышленного комплекса, и вооруженные столкновения нужны им, чтобы продавать технику и боеприпасы и тем самым решать свои внутренние проблемы.

НАТО во главе с Америкой всегда хотела окружить Россию. Главным проигравшим в конфликте между Москвой и Киевом являются западные страны. Они уже страдают от нехватки продовольствия и энергетического кризиса, а государства, которые являются непосредственными участниками боевых действий, расплачиваются человеческими жизнями.

Администрация США является главным бенефициаром российско-украинского кризиса. Диас-Канель призвал международное сообщество приложить совместные усилия для содействия мирным переговорам и отказаться от дальнейшего разжигания конфликта на Украине.

Президент Кубы осудил введение санкций против России и отказ от диалога с ней, заявив, что эти меры не способствуют урегулированию кризисов, а лишь их усугубляют. Если Запад продолжит проводить текущую политику, то конфликт на Украине перерастет в третью мировую войну.

Диас-Канель также поражен тем, что Европа, которая была ареной двух предыдущих мировых войн, так и не извлекла никаких уроков. Она не смогла предотвратить конфликт на Украине, способный привести человечество к новой крупномасштабной войне.

Отношения Кубы с Китаем

Диас-Канель подчеркнул, что Кубу и Китай связывают давние дружеские отношения, основанные на взаимном понимании и уважении.

Гавана разделяет позицию Пекина в отношении социалистического пути развития, не говоря уже о прочных связях как на уровне правительств и народов, так и на уровне двух партий (Коммунистическая партия Китая и Коммунистическая партия Кубы).

Диас-Канель высоко оценил путь строительства современного социалистического государства и проведение реформ, способствовавших экономическому подъему Китая и превративших его в одну из мировых сверхдержав.

Пекин, как и Гавана, стремится к сотрудничеству и солидарности. Диас-Канель сослался в этом контексте на инициативы и предложения, представленные председателем КНР Си Цзиньпином на международном уровне, цель которых — достижение мировой гармонии.

Президент Кубы высоко оценил итоги своего визита в Китай, который состоялся в конце прошлого года. Пекин выразил готовность поддержать Гавану, чтобы помочь ей выйти из кризиса. Кроме того, в ходе визита были приняты решения, способствующие развитию двусторонних отношений на всех уровнях.

Китай является одним из главных экономических партнеров Кубы и принимает непосредственное участие в энергетических, транспортных и телекоммуникационных проектах. Диас-Канель упомянул еще один аспект взаимодействия двух стран — сотрудничество в области образования, культуры, науки, технологий и инноваций. Он также назвал Си Цзиньпина «другом Кубы».

Россия защищает свою безопасность

Что касается кубинско-российских отношений, Диас-Канель заявил, что Гавана и Москва поддерживают высокий уровень политических и торгово-экономических отношений.

«Россия присутствует в различных стратегических секторах, включенных в национальный план экономического и социального развития Кубы до 2030 года: то есть в энергетике, в секторе транспорта, связи и кибербезопасности, в горнодобывающей и промышленной сфере, секторе производства продуктов питания. Кроме того, совместно с Москвой разрабатывается целый комплекс проектов», — отметил кубинский лидер.

Россия, по словам Диаса-Канеля, оказала неоценимую помощь Кубе во время пандемии COVID-19. Она безвозмездно передала самолет для перевозки кислородных баллонов из различных регионов Латинской Америки и Карибского бассейна. Россия, как и Китай, передала Кубе установки для производства кислорода и концентраторы.

Диас-Канель также коснулся своего недавнего визита в Москву. Он отметил стремление Владимира Путина облегчить страдания кубинцев и подтвердил, что Москва выполнила все взятые на себя обязательства, особенно в вопросах энергетики и продовольствия.

Китай и Россия являются дружественными странами для кубинского народа. Москва и Пекин проявили понимание и выразили готовность к укреплению стратегического партнерства с Гаваной.

Диас-Канель не скрывает, что восхищается российским коллегой, который делает исторические отсылки в своих выступлениях.

«Путин постоянно извлекает уроки из истории. Он понимает, что происходит в настоящем и что необходимо делать в будущем. Кроме того, я не думаю, что Путин стал причиной конфликта с Украиной. Запад собирался окружить Россию. Путин всего лишь защищает интересы и безопасность своей страны. Диалог с ним возможен, если он увидит искреннее желание и отсутствие предусловий», — добавил кубинский лидер.

Иран и Куба — братские народы!

Диас-Канель назвал Иран «братской республикой». Кубинско-иранские отношения основаны на взаимном уважении и борьбе против империалистической блокады и санкций.

Кубинский и иранский народы разделяют концепцию сопротивления, мужества, героизма, достоинства и неподчинения планам империалистической власти, отмечает Диас-Канель.

Он также выразил глубокое восхищение лидером Исламской революции Великим аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Диас-Канель назвал его человеком с потрясающими аналитическими способностями и логическим мышлением, мудрым руководителем.

Куба и Иран работают над совместными проектами, в частности в области энергетики и продовольствия. Диас-Канель пригласил президента Ирана Ибрагима Раиси в Гавану, а также выразил желание посетить Тегеран в этом году.

Он рассчитывает на дальнейшее углубление отношений с Тегераном и реализацию целого комплекса взаимовыгодных проектов, особенно в области научных исследований, технологий и энергетики.

Диас-Канель также отметил, что очарован иранской культурой и цивилизацией, а также восхищен стойкостью иранцев. Технологическое развитие, которого Тегеран достиг, несмотря на блокаду и санкции, имеет огромное значение. Гавана не преминет воспользоваться его знаниями и опытом в этой области.

Четыре латиноамериканских лидера, с которыми дружит Куба

Диас-Канель заявил, что Куба поддерживает глубокие и крепкие дружеские отношения с четырьмя латиноамериканскими лидерами.

Покойный президент Венесуэлы Уго Чавес вселил надежду во все государства Латинской Америки. Страна под его руководством играла ключевую роль в регионе, особенно в «Боливарианской революции».

«Чавес был создателем Боливарианского движения как пути освобождения Латинской Америки от прямого диктата США. Он хорошо разбирался в истории Латинской Америки и Карибского региона, а также был исключительным защитником убеждений Симона Боливара. Чавес — лидер, который смог понять заботы и чаяния венесуэльского народа. А дружба между бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро и Уго Чавесом была похожа на отношения отца и сына», — отметил Диас-Канель.

В этом контексте он сослался на достижения обеих стран во время правления Чавеса и Кастро, особенно в рамках «Боливарианского альянса для народов нашей Америки».

Чавес подготовил кадры, отличавшиеся искренней приверженностью пути «Боливарианской революции». Николас Мадуро — один из них.

Диас-Канель назвал президента Венесуэлы «хорошимдругом Кубы». Он выразил поддержку вдохновляющему руководству Николаса Мадуро, отстаивающего интересы «Боливарианской революции», несмотря на попытки США дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мадуро своими усилиями и настойчивостью смог добиться военно-гражданского единства, сохранить „Боливарианскую революцию“ и продвинуть ее вперед по пути победы», — отметил Диас-Канель.

Что касается Колумбии, то сейчас ее правительство отдает приоритет диалогу с Венесуэлой. Николас Мадуро и Густаво Петро согласовали целый комплекс мер, направленных на обеспечение мира в регионе.

Диас-Канель охарактеризовал бразильского коллегу Лулу да Силву как исключительного лидера, указав на его выдающуюся роль в выходе страны из экономического кризиса. Бразилия продемонстрировала, чего можно достичь при политике социальной справедливости. Политика Лулы да Силвы не отвечает интересам Соединенных Штатов, поэтому они работают над его дискредитацией, сфабриковав против него судебные дела.

Президент Бразилии не сдался и не пошел на компромисс, несмотря на оказываемое давление. Глава Кубы подчеркнул, что перед Бразилией вновь открываются большие перспективы благодаря программам развития и инвестициям в развитие страны.

Диас-Канель также выразил восхищение Сандинистской революцией в Никарагуа. Он признал, что американцы не могут вынести такой успех и поэтому развернули яростную кампанию по дискредитации властей этой страны.

«Поэтому я считаю, что всякий раз, когда мы хотим оценить ситуацию в Никарагуа, необходимо принимать во внимание итоги Сандинистской революции в области экономического и социального развития. Она убрала все, что связано с империализмом и американским вмешательством», — отметил кубинский лидер.

Отношения с арабским миром хорошие, но их можно поднять на новый уровень

Диас-Канель заявил, что у Гаваны хорошие отношения с арабскими государствами. Они основаны на взаимном уважении и понимании исторических и культурных особенностей каждой страны.

Существуют перспективы для сотрудничества и координации усилий на международных форумах для рассмотрения вопросов, представляющих и для Кубы, и для арабских государств. Гавана всегда чувствовала солидарность с арабскими народами.

Хотя отношения Кубы с восточным миром вполне развиты, их можно поднять на новый уровень, особенно в торгово-экономической сфере. Исторические основы кубинско-арабских связей довольно прочные. Диас-Канель подчеркнул, что Куба работает над углублением и расширением отношений с арабским миром.

Президент Кубы отметил мужество и стойкость Сирии, которая после многих лет военных действий продолжает существовать как государство, а ее народ остается единым.

В этом контексте он высоко оценил роль Башара Асада, сказав: «Сирийский лидер продемонстрировал преданность своему народу. Он остался на передовой и не сдавался. Асад продемонстрировал твердость и непреклонность».

Диас-Канель подтвердил, что продолжит поддерживать администрацию Асада. Вместе с тем он осудил продолжающуюся против нее израильскую агрессию, а также санкции, введенные против сирийского народа.

Кубинский президент выразил желание посетить Дамаск в этом году, заявив: «Мы хотим иметь возможность прямо выразить наше восхищение стойкостью Асада и всего сирийского народа».