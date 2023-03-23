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Вестник Мордовии

Украине передают версию БМП Marder разработанную в конце 80-х

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Источник изображения: Фото: Sonaz / wikipedia.org

Количество поставляемых ВСУ германских боевых машин пехоты Marder хватит лишь для одного механизированного батальона. Всего речь идет о четырех десятках единиц.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", пока неизвестно, в какую бригаду они поступят. По всей видимости, в ту же часть, что будет оснащена танками Leopard 2. Сообщается, что эти БМП уже начали перебрасывать на территорию Украины.

Marder разрабатывались еще в 50-е годы. Прототипы впервые продемонстрировали в 1969 году. Всего до 1975 года было выпущено более двух тысяч экземпляров. Интересно, что такие БМП только относительно недавно стали поставлять на экспорт, например в Чили, Индонезию, Иорданию и Грецию.

Вооруженные формирования киевского режима получат модернизированную версию - А3. Однако она уже не считается совершенной, так как сделана более трех десятков лет назад.

Самое главное отличие от более ранних вариантов - это усиление бронирования, что позволяет в лобовой части выдерживать попадание 30-мм снарядов автоматических пушек.

В качестве собственного вооружения используется штатное 20-мм орудие RH 202 (боекомплект 1250 выстрелов) и спаренный 7,62-мм пулемет MG3 (запас патронов - 5000 штук), они устанавливаются в двухместную башню. Для борьбы с бронированными целями возможно применение противотанковых управляемых ракет MILAN, с дальностью действия до 3000 м и бронепробиваемостью тандемных частей до 1000 мм.

Вместимость БМП - десять человек (три - экипаж, семь - десант). Мощность дизельного двигателя MTU MB 833 Ea-500 - 600 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Машина не может плавать. Запас хода - 600 км.

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Страны
Греция
Индонезия
Иордания
Украина
Чили
Продукция
Leopard-2
Проекты
ИТ
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