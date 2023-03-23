Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции.

Шойгу: доля современных образцов вооружения ВКС достигнет 85 процентов к концу 2023 года

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил к концу нынешнего года достигнет 85%, это соответствует заданным темпам развития ВКС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До конца 2023 года, в частности, планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС, а по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц техники, отметил Шойгу, выступая в среду на коллегии Минобороны.

"Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях", - подчеркнул Шойгу.