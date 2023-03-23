Что известно об обедненном уране

В Великобритании 21 марта заявили, что будут поставлять Украине снаряды с обедненным ураном

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта замминистра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди заявила, что Соединенное Королевство поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 22 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник" заявила, что использование боеприпасов с обедненным ураном является геноцидом по отношению к населению территорий, где применяется этот вид вооружения.

Об этом металле, его свойствах и потенциальном риске его применения - в материале ТАСС.

Основные сведения

Обедненный уран (ОУ) - токсичный тяжелый металл, основной побочный продукт изготовления топлива для ряда типов ядерных реакторов и ядерного оружия. При изготовлении такого топлива природный уран обогащают, увеличивая в нем содержание изотопа U-235, обеспечивающего ядерное деление. После получения обогащенного урана остается смесь - обедненный уран, где содержатся уменьшенные количества изотопов U-235 и U-234. Эта смесь на 60% менее радиоактивна, чем природный уран. Химически ОУ ведет себя так же, как природный уран. Является металлом очень высокой плотности - в два раза выше плотности свинца. Может использоваться в качестве балласта в судах и самолетах, а также для изготовления многослойной брони (в частности, в модификациях американских танков Abrams) и сердечников для бронебойных подкалиберных снарядов. Тонкая, тяжелая и сверхпрочная стрела-сердечник такого снаряда в полете не встречает большого сопротивления воздуха и может пробивать броню, выделяя большую кинетическую энергию. При столкновении боеприпасов с ОУ с броней высвобождается пыль окиси урана.

Боеприпасы с ОУ начали поступать на вооружение армии США в 1970-х годах и впервые были применены в боевой обстановке американскими военными в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе. В дальнейшем применялись силами НАТО в операции по бомбардировке Югославии в 1999 году, США после вторжения в Ирак 2003 году и других военных конфликтах. Боеприпасы с ОУ состоят на вооружении США, России, Великобритании, Франции, армий других стран. Открытых данных о запасах таких снарядов не публикуется.

Министерство обороны Великобритании называет обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, не имеющим "ничего общего с ядерным оружием".

Потенциальная опасность

Различные государственные, общественные деятели и медики в разных странах неоднократно высказывали беспокойство о том, что в силу своих химических и радиологических свойств обедненный уран из боеприпасов, оставшихся в районах конфликтов, может быть опасен для людей и окружающей среды. Ряд ветеранов военных конфликтов из США и Великобритании связывают свои проблемы со здоровьем с воздействием боеприпасов с ОУ. У нескольких военных, входивших в состав контингента НАТО в Югославии, была диагностирована лейкемия. Также в районах, где во время конфликтов использовались снаряды с ОУ, рядом исследований выявлялся значительный рост числа онкологических заболеваний и пороков развития у детей.

Обедненный уран малорадиоактивен (период полураспада U-238 превышает 4,5 млрд лет). По оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), боеприпасы с ОУ, "по-видимому, не представляют значительного риска для здоровья с радиологической точки зрения". Согласно подсчетам МАГАТЭ, в случае вдыхания аэрозоля ОУ - например, при попадании снаряда с ОУ в военное транспортное средство - эффективная доза радиационного облучения может достигать нескольких миллизивертов, м3в. Согласно Международным основным нормам безопасности, пределы годовой дозы облучения для лиц из числа населения и для работников, имеющих доступ к радиоактивным материалам, - 1 мЗв и 20 мЗв соответственно. В агентстве уточняют, что в районах конфликтов, где использовались боеприпасы с ОУ, проводились лишь "ограниченные исследования". Научный комитет ООН по действию атомной радиации пришел к выводу, что никаких клинически значимых отклонений, связанных с воздействием радиоактивного излучения ОУ, доступными научными исследованиями не зафиксировано. В резолюции о применении обедненного урана, принятой Генассамблеей ООН в 2018 году, угроза в случае загрязнения территории мелкими частицами ОУ также названа незначительной. При этом в ООН оговариваются о неполноте проведенных исследований и полагают, что все же существует "потенциальная" опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в контакте с фрагментами или целыми боеприпасами с ОУ. Агентство по охране окружающей среды США предупреждает граждан об опасности ОУ в случае, если он попадает в организм человека.