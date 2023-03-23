Шойгу рассказал, сколько процентов авиаэкипажей прошли через спецоперацию

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции.

Шойгу: до 90 процентов армейской и 60 процентов стратегической авиации получили опыт СВО

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.

Министр напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны верховный главнокомандующий ВС РФ президент страны Владимир Путин отметил важную роль авиации в СВО, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.