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ТАСС

Лукашенко прокомментировал инициативу Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент Белоруссии считает, что Великобритания осуществлять такие поставки на Украину

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в среду мнение, что ответ Москвы на возможное применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном для удара по российским позициям "будет страшным".

"Как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите - ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет", - сказал Лукашенко в ходе посещения мемориального комплекса "Хатынь" в день 80-й годовщины уничтожения фашистскими карателями белорусской деревни и ее жителей.

Белорусский президент напомнил, что "у России не только обедненный уран". "Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном, - озвучил Лукашенко гипотетическую возможность. - Если они [представители Запада] безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону".

Лукашенко также считает, что Лондон не будет поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

"Уран - это болтовня. Они [Великобритания] никогда этого не сделают. Я надеюсь, в ближайшее время удастся с ответственными людьми в Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Мы должны сейчас не играть в игрища", - сказал он.

Лукашенко призвал двигаться к мирному урегулированию, а не стремиться к эскалации ситуации. "И российское руководство, и Китай, одна из крупнейших мировых держав, и многие-многие другие с этим согласны", - отметил белорусский президент.

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Министерство обороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий, а реакцию Москвы на поставку их на Украину сочло намеренной попыткой ввести в заблуждение.

Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву таких снарядов. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов отразится на здоровье местного населения. 

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Белоруссия
Великобритания
Китай
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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