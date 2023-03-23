Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: девушек, сбивших морские беспилотники в Севастополе наградят

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - сказал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трёх морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Дом Москвы находится на площади Нахимова, у Графской пристани.