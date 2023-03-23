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ТАСС

МИД Британии: поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

По утверждению министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймса Клеверли, России ничего не угрожает, "речь идет исключительно о помощи Украине защитить себя"

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Поставка Великобританией на Украину снарядов, содержащих обедненный уран, не ведет к ядерной эскалации конфликта. Такую точку зрения высказал в среду министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна, которая говорит о ядерных аспектах - Россия", - сказал глава Форин оффиса. По его утверждению, России ничего не угрожает, "речь идет исключительно о помощи Украине защитить себя".

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Министерство обороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий, а реакцию Москвы на поставку их на Украину сочло намеренной попыткой ввести в заблуждение.

Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву таких снарядов. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов отразится на здоровье местного населения. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
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