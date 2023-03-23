ТОФ в 2022 году совершил 22 похода в Тихий, Индийский и Атлантический океаны

По словам министра обороны Сергея Шойгу, не снижается интенсивность боевой учебы войск

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тихоокеанский флот в рамках боевой подготовки в 2022 году совершил 22 похода в Тихий, Индийский и Атлантический океаны как одиночными кораблями, так и в составе отрядов. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Тихоокеанский флот совершил 22 похода в Тихоокеанский, Индийский и Атлантический океанские районы как одиночными кораблями, так и в составе отрядов. Выполнен межтеатровый маневр с Северного на Тихоокеанский флот через Северный Ледовитый океан атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельной подлодки "Магадан", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

По его оценке, не снижается интенсивность боевой учебы войск. В 2022 году состоялось более 8 000 мероприятий оперативной и боевой подготовки, ключевым из которых стало стратегическое командно-штабное учение "Восток". Проведено второе совместное патрулирование кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в северо-западной части Тихого океана.