Войти
ТАСС

ТОФ в 2022 году совершил 22 похода в Тихий, Индийский и Атлантический океаны

289
0
0
«Князь Олег»
«Князь Олег».
Источник изображения: Олег Кулешов

По словам министра обороны Сергея Шойгу, не снижается интенсивность боевой учебы войск

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тихоокеанский флот в рамках боевой подготовки в 2022 году совершил 22 похода в Тихий, Индийский и Атлантический океаны как одиночными кораблями, так и в составе отрядов. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Тихоокеанский флот совершил 22 похода в Тихоокеанский, Индийский и Атлантический океанские районы как одиночными кораблями, так и в составе отрядов. Выполнен межтеатровый маневр с Северного на Тихоокеанский флот через Северный Ледовитый океан атомных подводных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельной подлодки "Магадан", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

По его оценке, не снижается интенсивность боевой учебы войск. В 2022 году состоялось более 8 000 мероприятий оперативной и боевой подготовки, ключевым из которых стало стратегическое командно-штабное учение "Восток". Проведено второе совместное патрулирование кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в северо-западной части Тихого океана. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
08.09.2022
Британские СМИ встревожены улыбкой Путина на военных учениях
30.12.2021
Миротворцы и спасатели: главные достижения армии России за 2021 год
30.07.2019
В России широко и торжественно отметили День военно-морского флота
26.12.2016
Основы несокрушимости
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО