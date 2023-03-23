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РИА Новости

Адмирал призвал уничтожать украинские дроны еще на подходе к Крыму

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Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов
Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Экс-командующий ЧФ Комоедов призвал уничтожать украинские дроны еще на подходе к Крыму

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Оборону бухт Севастополя нужно усилить за счет установления боновых заграждений, патрульных катеров и станций обнаружения – это позволит уничтожать украинские беспилотники на подходе к Крымскому полуострову, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.

Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил об отражении атаки трёх морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Дом Москвы находится на площади Нахимова, у Графской пристани.

Усиление обороны

"У России есть технические средства для обнаружения морских целей в том числе беспилотников, как в дневных, так и в ночных условиях. Чтобы усилить обороны бухт Севастополя нужно развернуть боновые заграждения, на подходе к ним должны постоянно дежурить патрульные катера, работать всевозможные радиолокационные станции", - сказал Комоедов.

Экс-командующий пояснил, что при разделе Черноморского флота СССР на российский и украинский России достались все имевшиеся на снабжении боновые заграждения, которые ставятся при входе в бухты, препятствуя проникновению быстроходных судов, боевых пловцов и подводных аппаратов.

Прифронтовая зона

Адмирал подчеркнул, что атака на Севастополь в очередной раз указывает на то, что Крым является прифронтовой зоной. По мнению, чтобы предотвращать подобные инциденты в дальнейшем, на полуострове должна быть развернута полноценная территориальная оборона.

"Сегодня Крым фактически является прифронтовой зоной, он уже неоднократно был атакован беспилотниками с воздуха и моря – пора сделать выводы и организовать территориальную оборону так, чтобы можно было выявлять цели противника, не когда они уже до нас добрались, а на подходе, и там же их уничтожать", - сказал Комоедов.

Психологическое воздействие

Собеседник агентства считает, что попытка атаки дронами по Севастополю имела не только военные цели, но также несла задачи психологического воздействия и военной пропаганды: с одной стороны, таким образом Киев показывает Западу "реалистичность" сценария захвата Крыма, с другой пытается деморализовать жителей полуострова.

"Как говорят на Украине, "Якщо не з'їм, так понадкусюю" (Что не съем, то понадкусываю – ред.) – такими атаками Киев стремится доказать Западу, что у него есть возможность захватить Крым и от этой задачи он не отказывается. Данный эпизод также имеет цель оказать на крымчан психологическое воздействие", - заключил Комоедов.

Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО. В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".

В феврале ПВО сбила два беспилотника над морем и в районе Балаклавской ТЭС. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.

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