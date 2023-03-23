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ТАСС

Первый спутник "Кондор-ФКА" в ближайшие дни отправят на космодром

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Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

В Роскосмосе сообщили, что первый аппарат готовится к запуску в 2023 году, а второй - в 2024-м

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" уже изготовлен, в ближайшее время планируется его отправка на космодром запуска. Об этом сообщил в среду представитель Роскосмоса Виталий Мироничев.

"Завершено изготовление космического аппарата "Кондор-ФКА" №1, космический аппарат уже упакован в контейнер и в ближайшие дни планируется к отправке на космодром запуска", - заявил Мироничев в рамках совещания с представителями органов исполнительной власти по вопросу особенностей выполнения заявок на космическую съемку. По его словам, первый аппарат готовится к запуску в этом году, а второй - в следующем. К 2029 году, отметил Мироничев, планируется запустить еще два спутника по мере выбывания из группировки первых двух аппаратов.

По словам представителя госкорпорации, параллельно ведутся работы по модернизации "Кондора". "В разработке конструкторской документации сейчас находится космический аппарат "Кондор-ФКА-М", летные испытания планируются на 2030 год", - отметил он.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор", ведется изготовление двух "Кондор-ФКА" для "Роскосмоса". 

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