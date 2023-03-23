Россияне применили "магию" для борьбы с украинскими беспилотниками

The Economist: российская ПВО успешно пресекает действия украинских беспилотников

Российские специалисты ПВО для борьбы с украинскими беспилотниками используют такие "шаманские методы", как глушение частот и изменение данных GPS, пишет The Economist. В результате дронам ВСУ не удается проникать вглубь российской территории.

28 февраля небо над Россией наполнилось звуками пролетающих вражеских дронов. Санкт-Петербург, второй город страны, ввел вокруг своих аэропортов бесполетную зону протяженностью 200 км. В южном городе Краснодаре загорелась нефтебаза.

Беспилотники достигли граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей, а один даже приблизился на расстояние около 100 км к Москве, прежде чем его сбили.

Это первый своего рода скоординированный удар украинских БПЛА. Многие украинцы в итоге задумались, а не это ли долгожданный ключ к нивелированию преимущества России в нанесении ударов на большой дальности в отсутствие соответствующих западных ракет вроде ATACMS, которые, возможно, на Украину так никогда и не прибудут?

БПЛА летают над зонами боевых действий уже более века. Израильтяне использовали их для сбора разведданных в 1970-х, а американцы впервые применили для нанесения высокоточных ударов в начале 2000-х. Украина же использует дроны минимум пятью различными способами: в качестве небольших и недорогих разведывательных аппаратов, способных передавать видеоматериалы на короткие расстояния; в качестве барражирующих боеприпасов, предназначенных не столько для уничтожения, сколько для того, чтобы позлить врага; в качестве передовых систем разведки и радиоэлектронной борьбы; в качестве дронов-камикадзе для уничтожения бронетехники; и, наконец, как ударные воздушные и морские средства, способные доставлять бомбы и ракеты на сотни и даже тысячи километров.

Если для первых категорий оборудование выпускается в самых разных формах и в основном за рубежом, то ударных БПЛА не так много, и чуть ли не все они украинского производства. Именно в этой области военные надеются на прорыв.

32-летний вице-премьер Украины Михаил Федоров, ответственный как за саму программу БПЛА в стране, так и за ее цифровую трансформацию, говорит, что поворотный момент может наступить быстрее, чем ожидают. По его словам, вот-вот произойдет ряд изменений. Армия завершила масштабную реорганизацию, создав 60 новых эскадрилий ударных дронов, как минимум по одному в каждой бригаде, с отдельным штабом и командованием.

Нигде в мире до этого подобных реформ не проводилось. Ради БПЛА Украина обновила военную доктрину, а при министерстве обороны появился новый совет для координации работы их производителей. Была предпринята попытка отменить государственное регулирование в данной области путем устранения барьеров для импорта и сертификации соответствующих аппаратов. А недавно запустили новый военный “кластер”, призванный связать военные технологии страны с международными компаниями и капиталом.

Анонимный источник в украинском ВПК подтверждает, что в ближайшие недели и месяцы армия должна получить “значительный и высокотехнологичный потенциал” для борьбы с русскими. Их собственные беспилотники атакуют украинские города с начала зимы, а сам украинский конфликт стал испытанием БПЛА-технологий на прочность, учитывая большое воздушное пространство над зоной спецоперации и присутствие там усовершенствованных систем радиоэлектронной борьбы.

Результативность присуща лишь нескольким военным системам. “Русские весьма и весьма хороши в том, что делают, — говорит источник. — Они шаманят с электромагнитной защитой, могут глушить частоты, подделывать GPS, отправлять беспилотники на неправильную высоту, из-за чего они просто падают на землю”. Наземные средства ПВО не дают украинским разведывательным дронам проникать глубже, чем на 15 км вглубь российской территории, говорит один эксперт, недавно наблюдавший за операциями беспилотников.

На раннем этапе украинцы, по-видимому, возлагали определенные надежды на спутники Starlink Илона Маска, с которыми российские системы справляются с трудом. Одним из примеров стала атака военно-морского БПЛА на Черноморский флот России в октябре прошлого года.

Но Маска явно обеспокоила потенциальная эскалация в результате такого рода действий, и Starlink стал блокировать использование своих терминалов, причем не только над подконтрольной России территорией, но и при движении по воде со скоростью более 100 км в час, заявил источник в украинской военной разведке.

“Если установить его на катер и выйти в море, он просто перестанет работать”, — говорит он. Поэтому БПЛА-разработчики перешли на другие, более дорогие системы связи, зачастую устанавливая на одном транспортном средстве сразу несколько систем.

И все же доказать концепцию — это одно, и совсем другое — расширить ее масштабы. По словам Сета Францмана (Seth Frantzman), автора книги “Войны дронов” об использовании беспилотных летательных аппаратов в бою, украинской программе еще очень далеко до достижения тех объемов производства, что позволят конкурировать с российской ударной мощью дальнего радиуса действия. Одной из проблем является нехватка авиационных боеприпасов, которые Америка не хочет предоставлять из-за страха ударов по территории России. Самодельными устройствами и изобретательностью проблему не решить, хотя украинцы, безусловно, пытаются.

Другой серьезный сдерживающий фактор — производство двигателей, необходимых для приведения в действие ударных БПЛА на больших расстояниях. Во всем мире всего несколько производителей способны на это, и Украина с Россией конкурируют за закупки на одних и тех же рынках. “Мы действительно ощущаем здесь присутствие другой стороны”, — говорит заместитель премьер-министра Федоров.

Производитель дронов в пригороде одного из украинских городов сетует, что авторитарный характер России дает ей преимущество в плане ударного потенциала, а Украине остается лишь наверстывать. “Из-за санкций запчасти у них начнут заканчиваться быстрее, чем у нас, — уверен он. — Но не стóит обольщаться: они запустили производственные линии гораздо быстрее нас”.

Россия, похоже, сделала ставку на неядерные боевые действия на изнурение противника в восточных областях Украины. Но ее генералов, похоже, беспокоит потенциальное распространение конфликта в тылы.

В последние недели в Москве появились новые системы противовоздушной обороны, а украинские объекты по производству БПЛА все чаще становятся мишенью ракетных ударов.

Совладелец производителя дронов дальнего действия AeroDrone Дмитрий Шимков говорит, что благодаря секретности их производство приобрело мобильность. Технологии в данной области развиваются стремительно — вот почему многие на Украине делают ставку именно на нее. “Как говорится, голь на выдумки хитра”, — заключил источник в военной разведке.