Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердил бессмысленность ожиданий Киева

УТ: Китай для прекращения конфликта будет оказывать давление на Украину

Никаких позитивных новостей для Украины визит Си Цзиньпина в Москву не принес, пишет "Украïнський тиждень". Позиции России и Китая по основополагающим глобальным вопросам совпадают, а у Киева не оказалось никаких рычагов влияния на Пекин.

Ольга Ворожбит

Украинский эксперт, а ныне приглашенный исследователь тайваньского аналитического центра Институт по исследованиям национальной обороны и безопасности, Юрий Пойта в комментарии "Тиждню" объясняет возможные последствия визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

По мнению эксперта, пока нет индикаторов, которые бы указывали, что эти переговоры могут принести Украине какие-то позитивные новости. "Это была огромная иллюзия, что Китай будет влиять на РФ, чтобы она закончила этот конфликт, потому что он ему невыгоден. Да, конфликт ему возможно не совсем выгоден, но для того, чтобы он завершился, он будет прибегать к влиянию не на РФ, а на Украину, чтобы она пошла на уступки", – говорит Пойта.

По мнению Пойты, подписанеые документы будут способствовать развитию китайско-российских связей и усиливать российскую экономику, ее способность к работе в условиях санкций и сложной геополитической ситуации.

"Они будут давать возможность российской экономике находиться на плаву, становиться более эффективной и, конечно, продолжать финансировать военные расходы, – предупреждает эксперт. – Россия в сложной ситуации. Она не может выиграть в конфликте, а наоборот может его в этом году проиграть. И мы видим, что позиции КНР и России в российско-украинском конфликте совпадают. Думаю, что Китай будет серьезно поддерживать Россию. Я пока сохраняю осторожность относительно того, будет ли Пекин передавать в больших количествах вооружение. Однако России оно необходимо и, думаю, что постепенно он будет это делать. Он уже предоставляет определенные типы военно-технической помощи и пока никто не смог наказать его за это".

Если Китай решится на передачу оружия, то вероятнее всего будет делать это через третьи страны, чтобы сохранять "туман конфликта", считает Пойта. "Передача оружия через третьи страны – это логичный путь для Китая, чтобы сохранять туман в конфликте. Альтернативные пути могут быть морем через Иран, а дальше через Каспийское море. Также это можно делать и через Белоруссию. Недавно были подписаны около пятнадцати документов по сотрудничеству, в том числе и в области промышленности. А это в свою очередь может быть связано и с оборонно-промышленным сектором", – утверждает украинский эксперт.

Как объясняет Пойта, США часто обвиняют Китай в подрыве порядка, основанного на правилах. Собственно это объясняет позицию относительно решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. Китай ранее также игнорировал решения МУК относительно своих действий. "Китай нечувствителен к токсичности Путина. Есть дистанцирование от российско-украинского конфликта, но не имеется желания дистанцироваться от Путина", – говорит Пойта.

"Украина внимательно следит за визитом, но украинские возможности следить за этим визитом достаточно ограничены. Так же, как и возможности украинской дипломатии предотвратить какие-то инициативы, которые будут направлены против Украины. К сожалению, Украина не имеет никаких инструментов влияния на КНР, но эти инструменты есть в Вашингтоне, Брюсселе и европейских столицах", – считает Пойта.

Он также добавляет, что Киеву нужно обращаться к своим партнерам, чтобы они предупредили Пекин, что любые негативные заявления Си разрушат связи Китая и этих стран, а совместные проекты будут отменены или приостановлены. "Некоторые страны уже это делают и очень четко взаимодействуют. Думаю, что этим странам также надо разработать план, чтобы Китай знал, что его будет ожидать, если он, например, предоставит бронежилеты для трехсот тысяч мобилизованных", – отмечает он.

Сильным сигналом, по мнению Пойты, было бы, если бы было объявлено о начале вступления Украины в ЕС и НАТО. "Это дало бы серьезный сигнал для Пекина, что Украина не просто буферная зона между двумя большими силами, а она является частью Запада, поэтому любые действия против Украины – это действия против Запада", – говорит эксперт.