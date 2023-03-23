Войти
Lenta.ru

В США обсудили переработку МКС

301
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Роскосмос

Вместо сведения с орбиты и последующего затопления Международной космической станции (МКС) в несудоходном районе Тихого океана в конце 2020-х годов ее можно было бы переработать в интересах коммерческих космических компаний. Об этом пишет SpaceNews.

Издание ссылается на обсуждение перспектив станции, имевшее место между представителями американской промышленности, учеными и специалистами НАСА. По мнению ряда участников обсуждения, в частности, главы компании Astroscale U.S. Рона Лопеса, находящиеся на околоземной орбите элементы МКС имеют экономическую ценность в качестве сырья.

Как считает президент компании по обслуживанию спутников SpaceLogistics Роберт Хауге, некоторые конструкции МКС могут допускать не переработку, а перепрофилирование.

Издание приводит точку зрения заместителя администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс, которая в своем заявлении, прозвучавшем еще в декабре, исключила идею поднятия МКС на более высокую орбиту, что позволило бы сохранить станцию для использования в будущем. По ее словам, это потребовало бы от 30 до 40 космических грузовиков «Прогресс МС».

В марте SpaceNews сообщило, что США на создание буксира, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты, планируют потратить около одного миллиарда долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
09.09.2020
НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года
18.05.2020
NASA: проект Gateway может стать первым шагом к присоединению РФ к "Соглашениям Артемиды"
21.01.2020
Спланированная авария: корабль Маска упал в океан
14.10.2019
США продолжат работать с Роскосмосом в случае задержки собственной пилотируемой программы
25.03.2019
США запланировали запуск первого за 8 лет пилотирумого корабля к МКС
08.11.2018
Гендиректор S7 Space: мы предложили Роскосмосу $2,5 млрд за ракеты, а в ответ — тишина
13.04.2016
Ключ на старт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 13:30
  • 46788
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.03 13:26
  • 2
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 13:13
  • 1
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:08
  • 6
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 01:05
  • 22
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.03 15:51
  • 0
Единая стратегия: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, совещание Лукашенко с силовиками, заявление белорусских парламентариев
  • 22.03 15:18
  • 0
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО